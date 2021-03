Ragazza 26enne accoltellata durante il jogging rischia la vita. Un ragazzo di 16 anni l’ha aggredita mentre nel pomeriggio di lunedì 22 marzo 2021 correva in una strada di campagna a Mogliano Veneto. Al momento si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva: è già stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Fonte Pixabay

La runner di 26 anni si trova al momento ricoverata all’ospedale di Treviso. Marta Novello, originaria di Mogliano Veneto, intorno alle 17 di lunedì 22 marzo è stata accoltellata in via Marignana, vicino all’agriturismo Al Vecio Morario, in località Marocco.

Un ragazzo di 16 anni l’ha colpita con 8 fendenti, lasciandola poi in fin di vita in un fossato lungo la strada. L’adolescente è arrivato in bicicletta: il 16enne di origini straniere, ma residente nella stessa città di Marta, è poi andato via.

I Carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio. I militari dell’Arma hanno anche già sequestrato il coltello, ma non conoscono ancora i motivi del gesto.

Gli investigatori ipotizzano che l’aggressione possa essere la conclusione di una rapina terminata nel peggiore dei modi. Marta lotta per sopravvivere in ospedale.

Fonte Pixabay

26enne accoltellata durante il jogging, le sue condizioni di salute

Quando la ragazza è stata trovata, grazie alle sue urla sentite da due operai che lavoravano in un cantiere vicino, era in condizioni disperate. Tanto da dover ricorrere a un intervento chirurgico delicato. E al momento si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

Fonte Pixabay

Il ragazzino, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato fermato poco dopo in stato confusionale e coperto di sangue. I Carabinieri lo hanno portato in caserma a Mogliano e poi al comando provinciale di via Cornarotta a Treviso. Ancora non si conosce il motivo dell’aggressione, che gli agenti avrebbero ricostruito. Il ragazzino sarebbe sceso dalla bici, minacciando la ragazza con un coltello da cucina prima di saltarle addosso.