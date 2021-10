Il ragazzo in moto con Ilona si trova ricoverato in ospedale

Tragedia tra Casoria e Napoli, in Campania, dove una giovane ragazza 26enne muore in un incidente stradale. Ilona Castaldo era originaria di Afragola. Purtroppo, nonostante i soccorsi tempestivi, per lei non c’è stato nulla da fare. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di aiutarla. La comunità si stringe alla sua famiglia affranta dal dolore.

Ilona Castaldo aveva solo 26 anni. Viveva nel centro storico di Afragola, comune in provincia di Napoli, in Campania. Nella notte del 27 ottobre è morta in un tragico incidente che ha avuto luogo sull’autostrada A1, vicino allo svincolo della Tangenziale di Napoli e Casoria.

La ragazza era a bordo di una moto con un ragazzo. Per lei non c’è stato niente da fare: a causa del terribile impatto è morta praticamente sul colpo. Il ragazzo, alla guida del mezzo a due ruote, si trova invece ricoverato presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore.

L’incidente ha avuto luogo intorno alle 2 del mattino. La motocicletta procedeva sulla carreggiata in direzione Roma, all’altezza del chilometro 755. Nel terribile impatto sono stati coinvolti quattro mezzi. La moto e tre automobili.

Secondo quanto riportato da fonti locali, nessun altro, a parte la coppia in moto, avrebbe riportato ferite gravi. Il ragazzo che era con Ilona è stato portato in ambulanza in ospedale dove si trova tuttora ricoverato, ma non sarebbe in pericolo di vita.

26enne muore in un incidente: non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente

Sul luogo, oltre ai sanitari del 118, anche le forze dell’ordine, che hanno fatto i rilievi del caso e dato il via alle indagini. Non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’incidente.

Per Ilona, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La moto l’ha disarcionata e fatta cadere violentemente a terra. Tutta la comunità dove viveva si stringe alla famiglia in lutto per la perdita di una giovane vita.