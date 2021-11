28enne muore dopo le dimissioni dall’ospedale. Dalila Bianchi si era presentata al pronto soccorso perché aveva la febbre molto alta. I medici, però, l’hanno rimandata poco dopo a casa, con una terapia a base di antibiotici, senza ulteriori indagini. Adesso bisogna capire quali sono state le cause del decesso della giovane ragazza.

Dalila Bianchi aveva solo 28 anni. Era una barista che viveva ad Alzano Lombardo, comune della provincia di Bergamo in Lombardia. La morte improvvisa è sopraggiunta nella notte tra lunedì 22 novembre e martedì 23 novembre. Era rientrata da poco dall’ospedale.

La giovane ragazza, che tutti ricordano sempre con il sorriso dietro il bancone del bar presso cui lavorava, è morta in circostanze poco chiare, dopo essere stata dimessa dall’ospedale. La Procura ha già aperto un fascicolo per capire le cause del decesso improvviso.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, che ha sentito i parenti della vittima, da alcuni giorni Dalila non si sentiva bene. Aveva la febbre molto alta. Lunedì mattina era andata al pronto soccorso dell’ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo.

I medici l’hanno sottoposta a esami trovando un’infezioni alle vie urinarie. Verso mezzogiorno l’hanno dimessa con una cura a base di antibiotici. Era tornata tranquillamente a casa. Poi nella notte la tragedia: è morta dopo essersi sentita male.

28enne muore dopo le dimissioni dall’ospedale: il cordoglio di una comunità intera

Valeria, sorella di Dalila, ha raccontato:

Non eravamo preoccupati, non sembrava nulla di grave. Poi di notte ho ricevuto quella telefonata dai miei genitori…

Dalila era morta. L’annuncio è stato fatto anche sulla pagina Facebook del bar Enjoy dove lavorava da sette anni insieme alle due sorelle, Valeria e Roberta. Tante le persone che hanno commentato per salutare la 28enne.