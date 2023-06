Una donna di 32enne perde la vita a Pesaro, nelle Marche, a causa di due uomini che stavano scappando da un posto di blocco. Non si erano fermati e sono corsi a gran velocità sulle strade della cittadina marchigiana. Con la loro BMW hanno travolto in pieno la povera donna, che ha perso subito la vita, così come un fuggitivo. Altre tre persone sono rimaste ferite nel sinistro avvenuto domenica 25 giugno 2023.

Un’auto non si è fermata all’alt dei Carabinieri. Gli agenti hanno iniziato a inseguire la BMW con a bordo due persone, che però li hanno seminati. Mentre scappavano hanno travolto un’altra macchina che arrivava nel senso opposto di marcia.

A bordo di quel mezzo c’era una donna di 32 anni, che è deceduta praticamente sul colpo. Il sinistro è avvenuto domenica 25 giugno 2023, nel pomeriggio, sulla strada Montelabbatese, nel centro della città di Pesaro.

Nello scontro ha perso la vita anche il conducente della BMW, un uomo macedone di 27 anni. Invece, la sorella della 32enne è rimasta ferita, insieme a un amico che viaggiava con loro sulla 500 L. Ferito anche l’altro ragazzo albanese a bordo della BMW.

Una delle due automobili si è completamente ribaltata nello schianto e ha preso fuoco. Per i due autisti delle vetture coinvolte non c’è stato niente da fare. Invece, le persone rimaste ferite sono state traportate in elisoccorso all’ospedale di Ancona.

32enne perde la vita a Pesaro a causa di un’auto che non si è fermata all’alt dei Carabinieri

In tanti piangono la scomparsa di Martina Mazza, la giovane 32enne alla guida della Fiat 500L travolta dalla BMW guidata, invece, da Sultan Ramadani, il 27enne di origine macedone residente a Sant’Angelo in Vado, in provincia di Pesaro Urbino.

La speranza è ora che i feriti possano presto riprendersi. Non sarà facile, soprattutto per la sorella di Martina, che dovrà affrontare anche il grave lutto.