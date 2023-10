35enne accoltella il padre e la madre: l’uomo perde la vita, la donna è grave

Il figlio 35enne accoltella il padre e la madre. L'uomo di 72 anni purtroppo non ce l'ha fatta. Mentre la donna di 66 anni è in gravi condizioni. L'aggressore è già stato fermato

Il 35enne prima accoltella il padre e poi la madre. L’uomo di 72 anni, purtroppo, non ce l’ha fatta e ha perso la vita per le ferite gravi riportate. La donna, invece, è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Il figlio che ha aggredito i genitori avrebbe urlato che era tutta colpa loro. Le forze dell’ordine lo hanno poi fermato e si trova in ospedale piantonato dagli agenti. È successo a Nembo, in provincia di Bergamo, in Lombardia.

Tutto è accaduto nella serata di sabato 28 ottobre, anche se la notizia è stata resa nota solo adesso. A Nembro, in provincia di Bergamo, intorno all’ora di cena, una famiglia litigava nella sua casa in via Rossini.

La lite è terminata nel peggiore dei modi. Matteo Lombardini, il figlio di 35 anni, ha preso in mano un coltello e ha aggredito il padre Giuseppe, di 72 anni, e la mamma di 66 anni. L’uomo purtroppo non ce l’ha fatta, mentre la donna sarebbe in gravi condizioni.

I vicini di casa, preoccupati per le urla che arrivavano da quell’appartamento, hanno subito dato l’allarme. I Carabinieri e i sanitari del 118 hanno prontamente raggiunto la casa in via Rossini per soccorrere le persone aggredite.

Per Giuseppe Lombardini, però, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Sua moglie, invece, è stata trasportata in ambulanza nell’ospedale più vicino. I medici l’hanno ricoverata in condizioni davvero molto gravi. La donna di 66 anni, però, non sarebbe in pericolo di vita.

I medici hanno ricoverato in ospedale anche Matteo Lombardini, piantonato dai militari dell’arma. Pare che il 35enne abbia aggredito il padre al termine di una lite molto accesa. La donna avrebbe cercato di difendere il marito.

Il 35enne avrebbe problemi psichici e già in passato era stato accusato di maltrattamenti da parte dei genitori.