41 anni ancora vergine Attende fino ai 41 anni per perdere la verginità ma poche settimane dopo scopre...

È un argomento abbastanza discusso ma in realtà pochi raggiungono un accordo su quale sia l’età migliore per perdere la verginità. Tuttavia, molti sarebbero davvero sorpresi di sapere che ci sono persone disposte ad aspettare fino a quando hanno più di 40 anni.

Questo è esattamente ciò che ha fatto una donna degli Stati Uniti e solo pochi mesi dopo è rimasta incinta. Amanda è una scrittrice di libri di narrativa.

La sua storia ha suscitato molte controversie e afferma di essere nel momento migliore della sua vita. Amanda McCracken ha perso la verginità a 41 anni. Molti intuiscono che stava aspettando il momento del suo matrimonio per motivi religiosi o che semplicemente non aveva trovato l’occasione.

“Pensavo che se il mio partner mi avesse lasciato almeno avrei continuato con la mia verginità. Avevo solo paura.”

Tuttavia, nulla è più lontano dalla realtà. Amanda uscì con più di 100 uomini, ma con nessuno riuscì a stabilire una relazione abbastanza importante per fare questo passo. Ora che ha deciso di riflettere un po ‘sulla questione, sente che la vera ragione era che aveva problemi a fidarsi dei suoi partner.

“I miei primi fidanzati mi hanno lasciato per altre donne. Un decennio dopo ho continuato con il timore inconscio di essere sempre lasciata per qualcun altro. ”

Sebbene sia un problema personale, la decisione della scrittrice è stata criticata da migliaia di persone, ma si concentra sulla celebrazione della nuova vita che ha forgiato con il suo attuale partner, Dave. Si sono incontrati entrambi nel 2018 e 10 mesi dopo hanno fatto il passo che aspettavano così tanto.

«Sono impegnata in una relazione in cui c’è molto amore. Era tutto ciò che volevo.” Ora sta pianificando il matrimonio e sta aspettando un bambino. La notizia è emersa in mezzo a molte risate quando Velda, la nonna di Amanda, ha iniziato a scherzare su quanto fosse lontana la data del matrimonio.

Era quasi un anno e la coppia poteva contare il loro primo figlio nella lista degli ospiti. A quel tempo non potevano immaginarlo, ma alla fine è diventato una specie di profezia. “Luglio!? A quel punto diventeranno genitori. “”

Dopo aver reso nota la sua storia, Amanda ha ricevuto migliaia di commenti. Molte persone chiedono se valeva la pena aspettare così a lungo. Ha chiamato il mondo intero alla riflessione per ricordare che la cosa più importante è trovare una persona che è davvero quella che fa per te.