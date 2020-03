49 di piede Si presenta a scuola senza scarpe davanti allo stupore di molti. Il motivo non sono solo i soldi così la sua maestra decide di agire subito

Nadia Flores, 36 anni, è insegnante nella città di Triple Frontera de Mendoza, Godoy Cruz, Luján de Cuyo e Maipú, una zona pericolosa in Argentina. Ha deciso di scrivere un messaggio sul suo profilo Twitter per chiedere aiuto per uno dei suoi studenti, si preoccupava perché frequentava la scuola a piedi nudi perché la sua famiglia non poteva pagare le spese per l’acquisto delle sue scarpe.

Negli ultimi giorni non si era nemmeno presentato in classe. Nahuel Roque, 14 anni, calza il 49, è alto 1,90, e i suoi genitori non avevano le risorse finanziarie per acquistare scarpe che si adattassero a questa dimensione, unataglia molto rara.

Ruth Acevedo, la madre del ragazzo, ha confermato alla sua insegnante che non sarebbe stato in grado di andare a lezione fino a quando il calzolaio non avesse finito di riparare le uniche scarpe che aveva. Gli amici di Nahuel lo chiamano affettuosamente “Bigfoot” e guardano con stupore il modo in cui frequenta le lezioni a piedi nudi.

Perse anche qualche giorno perché il calzolaio non aveva riparato le uniche scarpe da ginnastica di grandi dimensioni che aveva. La sua insegnante voleva aiutarlo e ha pubblicato un messaggio su Twitter: «Invito alla solidarietà per coloro che hanno le scarpe numero 48.5. Il mio studente frequenta le lezioni letteralmente a piedi nudi perché la sua famiglia non può sostenere i costi “, ha scritto l’insegnante.

Il suo messaggio è stato condiviso più di 1.500 volte e il suo telefono cellulare non smette di squillare, decine di persone hanno risposto alla sua richiesta. Ha riferito che in meno di 24 ore aveva ricevuto più di 2.000 messaggi , i giocatori di basket argentini, la Golden Generation, hanno risposto alla richiesta di aiuto per Nahuel.

Il post dell’insegnante ha anche raggiunto Carlos Altamirano che lo ha condiviso con uno dei campioni olimpici di basket che non ha esitato ad aiutare Nahuel. “Ho parlato con Fabricio Oberto, indossa il 49 e donerà anche delle scarpe “. Importanti personaggi sportivi come Manu Ginobili, Fabricio Oberto e altri si sono uniti alla campagna. Fortunatamente, Nahuel ha ricevuto così tanto aiuto da avere scarpe da ginnastica per tutto l’anno.

La prima risposta al messaggio dell’insegnante proveniva da un negozio specializzato in abbigliamento per uomini alti chiamato “Palacios y Palacios”, tra i suoi clienti ci sono personaggi noti in Argentina come Marcelo Tinelli, Cahpu Nocioni e Hugo Conte. “Gli invieremo un paio di pantofole urbane numero 49 ” , hanno risposto. I giocatori della National Basketball League collaboreranno con abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica per Nahuel.

Nahuel ha sei fratelli, due dei quali sono disabili e collabora con le loro cure. La famiglia fa un grande sforzo affinché tutti possano studiare, frequentano una scuola che accoglie gli studenti più vulnerabili, che vivono in situazioni di violenza, con grave deprivazione economica e persino coloro che sono in guardia giudiziaria. Nahuel ama lo sport, gioca a calcio con gli abitanti del suo quartiere a Godoy Cruz, sua madre ha paura di lasciarlo andare in un centro sportivo a causa dell’insicurezza dell’area in cui risiedono.

Non ha mai giocato a basket, nessuno lo ha motivato a praticare questa disciplina sportiva in cui la sua altezza sarebbe abbastanza lusinghiera. Sebbene la Federazione di pallacanestro di Mendocina abbia promesso di assegnargli una borsa di studio e sta valutando di offrire un’opportunità anche ad altri compagni di squadra di Nahuel che vogliono anche giocare.

Il messaggio dell’insegnante Nadia ha cambiato la vita del giovane, il potere dei social network può fare in modo che un gesto di solidarietà raggiunga uno scopo straordinario. “So che questo non è abbastanza per cambiare la disuguaglianza, ma è bastato. Siamo l’amore che diamo, dopo tutto, è l’unica cosa che ne valga la pena ”, ha scritto Nadia.

Ha descritto Nahuel come un ragazzo timido che non perde mai le lezioni, ha detto che ora è scioccato dall’improvvisa fama che ha raggiunto e confessa di essere un po’ imbarazzato. Il risultato di questo caso ha commosso molte persone, ispirandole ad fare atti di solidarietà verso i bisognosi. Un piccolo gesto può fare un’enorme differenza.