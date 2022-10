I turisti spagnoli erano appena sbarcati in Italia per una vacanza

Erano appena sbarcati in Italia, all’aeroporto di Malpensa, per le loro vacanze nel bel paese. Alcuni di loro sono finiti in ospedale. 57 turisti spagnoli intossicati al ristorante, dopo aver mangiato una lasagna in un locale poco distante dallo scalo lombardo, hanno cominciato nel peggiore dei modi le loro vacanze italiane. Quali sono le condizioni di salute dei cittadini spagnoli rimasti intossicati?

Volevano festeggiare l’inizio della vacanza in Italia con un pranzo tipico. Si erano così fermati in un ristorante poco distante dall’aeroporto di Malpensa, dove erano da poco sbarcati, per ordinare una lasagna. Ma dopo qualche ora i 57 turisti spagnoli hanno iniziato a stare male.

I viaggiatori hanno cominciato a lamentare nausea, vomito, dissenteria. Per 6 di loro è stato necessario il ricovero urgente in ospedale, mentre gli altri se la sono cavata rimanendo in albergo. Tutto farebbe pensare a un’intossicazione alimentare.

I turisti spagnoli hanno tutti un’età compresa tra i 64 e gli 84 anni. Erano appena arrivati a Malpensa e avevano fatto tappa in un ristorante in provincia di Varese. La sera stessa qualcuno ha iniziato ad avere i primi sintomi, ma solo il mattino dopo si è capito che la situazione era più critica.

Mentre si trovavano ospiti dell’Hotel Sorriso di Darfo Boario Terme, dove erano arrivati la sera prima in autobus, hanno chiesto l’intervento dei soccorritori, perché tutti avevano diarrea e vomito. Sei di loro sono stati portati in ospedale in codice verde.

Sarebbero state le lasagne mangiate a pranzo a causare i sintomi dell’intossicazione alimentare, dal momento che, arrivati in albergo, non avrebbero praticamente più toccato cibo.

Ora si cerca di indagare per capire come sia stato possibile che tutti i viaggiatori spagnoli siano stati intossicati al ristorante. La loro vacanza non è cominciata nel migliore dei modi!