Il figlio 59enne di una donna anziana di 88 anni, residente nel quartiere Primavalle di Roma, è stato arrestato dopo che i Carabinieri hanno rinvenuto, nella casa in cui entrambi vivevano, il cadavere della pensionata all’interno di un sacco della spazzatura. A chiamare le autorità e costituirsi è stato lo stesso uomo.

Ancora un efferato omicidio ha sconvolto il quartiere periferico Primavalle di Roma. Lo stesso che solo qualche mese fa, a fine giugno, era stato completamente scioccato dal femminicidio di Michelle Causo.

La 17enne, in quel caso, venne uccisa da un suo coetaneo nella casa di quest’ultimo, per poi essere messa all’interno di un sacco della spazzatura e abbandonata vicino ai cassonetti della nettezza urbana.

Anche in questo caso la vittima è finita uccisa da un’arma da taglio ed è finita all’interno di un sacco. Si tratta di una donna di 88 anni, colpita a morte con tre coltellate da suo figlio, un uomo di 59 anni.

Intorno alle 2:00 della notte tra venerdì e sabato i Carabinieri della capitale hanno ricevuto una chiamata dallo stesso 59enne, che ha confessato di aver ucciso sua madre e di tenere il cadavere ancora in casa.

Il gesto folle del 59enne

Arrivati sul posto, un appartamento di via Pietro Gasparri, i militari del comando di Roma Montespaccato e della caserma di Roma Trastevere hanno effettivamente rinvenuto il cadavere della donna.

Esso era rinchiuso in un sacco, a sua volta inserito all’interno dell’armadio della camera della vittima stessa.

Il figlio della signora ha confessato di essere il colpevole dell’omicidio e di averlo fatto per via di un debito.

Stando a quanto emerso fino ad ora, pare che il 59enne avesse accumulato un insoluto nelle spese condominiali per circa 3mila euro e non voleva che sua madre lo scoprisse.

I due come detto vivevano insieme e andavano avanti grazie alla pensione della donna, considerando che lui era disoccupato. Al momento è rinchiuso del carcere romano di Regina Coeli in attesa dell’interrogatorio di convalida dell’arresto. L’accusa per lui è di omicidio volontario, aggravato dal grado di parentela.

