6 generazioni in un solo scatto: la foto incredibile che commuove il web

Ci sono foto di famiglia destinate a restare nella storia e questa che è stata scattata qualche giorno fa è davvero incredibile. Immortala in un solo scatto 6 generazioni di donne.

A partire da MaeDell, la più anziana che ha 99 anni che ha in braccio la più piccola, la sua pronipote Zhavia. E poi Francis con la figlia Gracie con a sua volta la figlia Jacqueline e la figlia di quest’ultima Jaisline.

Fonte: web

Una foto incredibile che dimostra la forza duratura della maternità. È incredibile vedere questa catena ininterrotta di donne di famiglia unite tutte insieme per la nascita della più piccola Zhavia. MaeDell compirà 99 anni a luglio ed è ricoverata in una casa di riposo. La figlia ha detto che nonostante l’età è cognitivamente attiva e intelligente. Il suo comportamento e la sua storia ci insegnano che l’età è solo un numero e ciò che conta. è come ci si vive la propria vita. Solo questo da l’esatto valore ad una persona.

Fonte: web

La nipote Gracie ha affermato che sua nonna non si è mai lamentata delle sfide che la vita gli ha donato. Ha sposato il suo primo marito quando aveva soli 16 anni e lui 50.

Fonte: web

Lavorava come ferroviere e stava lontano da casa per giorni e giorni. La coppia ha avuto 13 figli ed ha cresciuto i suoi precedenti 10 figli avuti da un altro matrimonio. Una vita difficile per lei che non aveva acqua corrente e le comodità che ci sono oggi. Ma nonostante ciò non si è mai lamentata.

La sua resilienza e determinazione sono da esempio per le persone attorno a lei, soprattutto la sua famiglia. Perché gli insegna che non bisogna mai mollare e lamentarsi per ciò che la vita ci dona.