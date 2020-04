88 anni e malata, fa la sua parte contro il coronavirus Ha 88 anni ed è malata di Parkinson. Trema come una foglia ma non si arrende e ogni giorno fa qualcosa di meraviglioso per tutti i medici e infermieri che lottano contro il coronavirus. Il video del suo lavoro con il suo messaggio, ha commosso centinaia di migliaia di utenti.

Se c’è qualcosa di positivo che la pandemia di coronavirus ci sta dimostrando, è la certezza che gli esseri umani, per natura, sono solidali, cooperativi e generosi. Ci sono persone per definizione più altruiste e altre più egoiste, ma ciò dipenderà dalla scala di valori con cui ognuno è stato educato.

Quando Margarita Gil Baro, una venerabile donna di 88 anni, venne a conoscenza della carenza di maschere e maschere per il viso causata dallo scoppio di questa nuova malattia, iniziò a cucire 50 mascherine al giorno con le proprie mani per donarle agli ospedali in Spagna, che è il secondo paese europeo più colpito dal coronavirus, dopo l’Italia.

Quattro metri di tessuto bianco foderato di cotone sono la materia prima per questo gesto generoso, quattro metri che presto si tradussero in chilometri di solidarietà e amore per gli altri e per la vita.

La malattia di Parkinson che affligge Margarita e le rende difficile cucire, non è stato un ostacolo per lei, dal momento che, secondo quello che ha detto, questo la motiva di più a continuare il suo nobile lavoro e la rende ancora più lodevole. La donna, inoltre, è positiva rispetto alla situazione vissuta in tutto il mondo ed è certa che presto verranno tempi migliori.

Margarita che cuce in un gesto amorevole e solidale ha detto “È giusto aiutare perché tutti i medici e tutte le infermiere fanno ciò che possono e altro ancora. Ne usciremo a poco a poco, ma ne usciremo ”. Il video dell’anziana sarta ha percorso tutti gli angoli dei social network ed è diventato virale, spostando migliaia di utenti che traboccavano di commenti a sostegno della causa di Margarita.

“È un vero esempio di generosità che ognuno di noi dovrebbe replicare, salvando così gli alti valori umani che oggi mancano così tanto”, ha detto un utente di Internet.

Sebbene Margarita non sia il caso, il grande paradigma sociale è che l’essere umano è egoista e irrazionale e cerca solo di soddisfare i propri desideri e bisogni. Tuttavia, quando ci sono delle situazioni drammatiche, come ora, diventa chiaro che tutto ciò passa in secondo piano.

L’altruismo è senza età , ma sembra che la generosità sia espressa più fortemente nella seconda metà della nostra vita. Il fatto che la generosità aumenti nel corso degli anni suggerisce che potrebbe essere che le esperienze di vita siano quelle che piantano i semi della pura solidarietà nelle persone, facendo aumentare il desiderio del bene comune.

Con i tempi difficili che ci stanno colpendo in ogni modo. Il minimo che possiamo fare è non contribuire ad atteggiamenti negativi come panico, egoismo sopraffazione o abbandono. Dobbiamo avere fiducia che ci sono ancora persone come la nostra protagonista, oltre al buon senso degli specialisti.