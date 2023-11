Una donna di 98 anni ha deciso di andare a vivere in una casa di riposo. E il motivo ha commosso tutti quanti. Deve prendersi cura del figlio, che ha 80 anni e non è autosufficiente

Una mamma lo è per sempre, anche quando è molto anziana e si rende conto che i propri figli hanno ancora bisogno di lei, nonostante l’età. Come nel caso della donna 98enne che va nella casa di riposo non perché così qualcuno si prenderà cura di lei. Ma perché in questo modo potrà continuare a prendersi cura del figlio di 80 anni che, evidentemente, non può più farlo da solo.

Ada è una donna di 98 anni che non ha potuto stare lontano dal figlio di 80 anni che aveva bisogno di assistenza. Così, dall’anno scorso ha deciso di trasferirsi nel centro di cura di Moss View a Liverpool, nel Regno Unito.

Lei, in realtà, non aveva alcun bisogno di assistenza, perché, fortunatamente è autonoma e autosufficiente. Ad aver bisogno di aiuto quotidiano, invece, era il suo figlio maggiore, che viveva lì. Così all’età di 98 anni ha fatto le valigie ed è andata nella casa di cura per aiutare il figlio di 80 anni.

Tom Keating è il figlio maggiore di quattro figli avuti da Ada. L’uomo si è stabilito a Moss View un anno prima che arrivasse sua madre, con cui ha vissuto gran parte della sua vita. Erano ormai così abituati a stare insieme, che la donna ha voluto seguirlo per aiutarlo ancora.

Secondo Philip Daniels, direttore di Moss View: “È molto raro vedere madri e figli insieme nella stessa casa di cura e sicuramente desideriamo rendere il loro tempo insieme il più speciale possibile“. Barbara e Margi, i due fratelli di Tom ancora in vita, li vanno a trovare spesso.

“È molto toccante vedere lo stretto rapporto che condividono sia Tom che Ada e siamo così lieti di essere riusciti a soddisfare le loro esigenze“.

Nella casa di riposo madre e figlio giocano ai giochi da tavolo e guardano la loro soap preferita, coccolati da tutto il personale.