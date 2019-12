A 5 anni vende cioccolata calda davanti a casa sua per aiutare a pagare i pranzi scolastici degli alunni indebitati A 5 anni vende cioccolata calda davanti a casa sua per aiutare a pagare i pranzi scolastici degli alunni indebitati

Sappiamo che non c’è nulla di più sincero delle azioni di un bambino, quindi quando Katelyn Hardee, una bambina di soli cinque anni ha deciso di aiutare i suoi compagni di classe a pagare i debiti del pranzo scolastico, molte persone si sono unite alla Causa e rapidamente hanno conquistato le reti con la sua bella iniziativa.

La ragazzina dal cuore grande ha allestito una bancarella di biscotti e cioccolata calda davanti a casa sua per pagare i debiti di 123 compagni. La piccola è riuscita a raccogliere $ 80 nella prima vendita.

Katelin va all’asilo e nonostante la sua giovane età conosce già il valore della solidarietà, con la sua vendita è riuscita a saldare i debiti eccezionali degli studenti della Breeze Hill Elementary School di Vista, California. La bambina era motivata ad agire dopo aver ascoltato un padre parlare della costante lotta dei programmi dopo la scuola.

La madre della bambina, Karina Hardee, afferma che un giorno Katelin tornò da scuola e iniziò a farle molte domande. Hardee ha cercato di spiegare che non tutte le persone hanno lo stesso destino e che dovremmo essere gentili e aiutare il più possibile. Katelin vende con entusiasmo i biscotti per aiutare i suoi compagni di classe.



Da allora la piccola vuole aiutare a ripagare i debiti di migliaia di studenti nel Vista Unified School District. Il debito finora ammonta a $ 6.373. La madre orgogliosa commenta questo:

Si tratta di gentilezza. Soprattutto in questo periodo festivo e con tutto ciò che sta accadendo nel mondo, abbiamo solo bisogno di un po’ più di gentilezza.”

La bambina ha aperto una pagina Fundly chiamata #KikiskindnessProject, spera di continuare a raccogliere fondi e avere il sostegno di migliaia di persone che si uniscono a questa causa e garantiscono un pranzo agli studenti con il debito accumulato.

Sebbene le scuole della California forniscano cibo agli studenti che devono denaro e il distretto scolastico alla fine dell’anno risolve il debito, questi fondi riguardano altri programmi che devono far fronte a tagli di bilancio Grazie alla pagina ha già raccolto $ 880.

Il grande sogno di Little Katelyn è di saldare il debito di migliaia di studenti, che vanno da meno di $ 1 a più di $ 10 per studente. Una volta raggiunto questo obiettivo, ho intenzione di utilizzare i soldi rimanenti per sostenere i programmi scolastici.

Vorremmo poterlo realizzare e che più persone si riuniscono per rendere possibile un bellissimo sogno a beneficio dei più vulnerabili..