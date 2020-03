A 7 anni suona al campanello degli anziani durante la quarantena In piena emergenza, con le strade deserte e la gente in quarantena, un bambino di 7 anni suona alla porta di un'anziana. L'anziana apre la porta ignara di quello che stava accadendo, ciò che sta facendo questo piccolo ha rubato i curoi di migliaia di persone.

Ora più che mai è quando dobbiamo dimostrare che l’unità fa la forza e che, nonostante il fatto che come società siamo diversi, di fronte alle avversità possiamo essere un popolo unito. E una lezione di questo ci è stata data da un bambino di 7 anni che, a causa della situazione che tutto il mondo sta attraversando sul Covid-19, ci ha insegnato che possiamo essere utili indipendentemente dagli anni che si ha.

Il protagonista di questa storia è un bambino di soli 7 anni che vive nel Maryland, negli Stati Uniti. Si chiama Cavanaugh Bell e ha deciso di usare i suoi risparmi di vita per aiutare i più bisognosi durante questa quarantena. Prepara dei “pacchetti di assistenza Covid-19”!



Con i soldi che aveva risparmiato in 2 compleanni e 3 Natale (circa $ 600), il piccolo Cavanaugh ha acquistato ciò di cui aveva bisogno per creare 65 confezioni che ha chiamato “Covid-19 Care Packages” e 31 pasti caldi per i bambini. e gli anziani nella sua comunità.

La sua migliore amica e ispirazione è Cavanaugh Bell, sua nonna Dietro il suo desiderio di voler aiutare c’era una ragione ancora più grande che lo ha ispirato, ed è sua nonna, che è una donna della terza età. Mia nonna è la mia migliore amica e cammina ogni giorno fino al negozio. Quindi ho pensato che non dovrebbe andare al negozio con il virus che si propaga

Una volta imballati i pacchi, il bambino andò con sua madre nelle case degli anziani per consegnare personalmente i pacchi, che contenevano frutta, prodotti non deperibili e alcuni prodotti per la pulizia.

Può sembrare strano ma il piccolo Cavanaugh è diventato un filantropo e un attivista anti- bullismo dall’età di 5 anni, e ha un fermo obiettivo che vuole raggiungere: La mia missione è sradicare il bullismo e il suicidio giovanile attraverso azioni politiche e sociali prima del mio 18 ° compleanno, il 20 novembre 2030.

Se pensi che la dolcezza e la gentilezza di questo bambino non siano sufficienti, lascia che ti dica che ha una sua associazione no profit chiamata Cool & Dope, che si dedica alla diffusione del positivismo e alla sensibilizzazione sul fatto che ognuno di noi può creare un grande impatto sulla società con le proprie azioni.

Servirebbero molte più persone come lui!