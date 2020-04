A Pasqua con i tuoi. L’iniziativa per non sentirsi soli Bauli ha lanciato l'iniziativa "a Pasqua con i tuoi". Per non sentirci soli neanche adesso

La Pasqua è in arrivo e ormai lo sappiamo, sarà molto diversa da quella a cui siamo abituati: niente grandi pranzi in compagnia o riunioni familiari, ma una distanza che, seppur necessaria, a volte può pesare, soprattutto a chi ha meno dimestichezza con la tecnologia e le video-chiamate per sentirsi più vicini.

Tutti lo sappiamo e così ci stiamo preparando a questo grande cambiamento fisico, perché nonostante la distanza siamo più vicini che mai alla nostra famiglia e ai nostri amici, anche se i chilometri, che sembrano infiniti, ci separano.

In questo contesto ecco che nasce una bellissima iniziativa a cura di una delle aziende più attive durante il periodo di Pasqua, stiamo parlando di Bauli.

L’azienda ha pensato di andare incontro a tutte quelle persone che, trovandosi lontani dai propri affetti, vogliano far loro una sorpresa davvero speciale. Con la campagna #PasquaConITuoi, Bauli mette a disposizione i propri spazi pubblicitari in TV e i canali digital del brand a coloro che hanno i propri cari lontani, per raggiungere con un video-messaggio i propri genitori e nonni. Un modo speciale per sorprendere chi si ama facendo sentire la propria vicinanza nonostante la distanza.

Per avere l’opportunità di vedere il proprio messaggio trasmesso in TV e sui canali digital del brand, è sufficiente pubblicare su Instagram una Story con i propri auguri virtuali, utilizzando l’hashtag #PasquaConITuoi e taggando @Bauliitalia. I contenuti verranno selezionati, raccolti e utilizzati per alcuni spot che andranno in onda nella settimana prima di Pasqua sui principali canali televisivi e online.

Un’occasione unica e speciale per tutti coloro che a Pasqua saranno fisicamente lontani dai propri cari, per emozionarli con un messaggio che arriva dal cuore.