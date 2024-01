Nella giornata di ieri venerdì 12 gennaio, la sorella di Giulia Tramontano ha scelto di andare come ospite al programma di Rai 2, Ore 14. Ha voluto ricordare la 29enne deceduta per mano del suo compagno Alessandro Impagnatiello ed ha voluto parlare del bellissimo rapporto che aveva con lei.

Tra pochi giorni inizierà appunto il processo per il barman 30enne, accusato di delitto volontario con delle aggravanti. Come: premeditazione, futili motivi, vincolo di convivenza ed interruzione di gravidanza senza il consenso.

Giulia infatti quando ha perso la vita lo scorso 27 maggio nella sua abitazione di Senago, era incinta al settimo mese. Solo poco tempo dopo avrebbe avuto la possibilità di abbracciare il suo piccolo Thiago. Però il compagno aveva in mente altri piani. Chiara Tramontano nel ricordarla ha detto:

Non siamo persone che si lasciano andare all’odio. Quando l’ho persa, io pensavo solo a lei, non a chi me l’ha sottratta. Sono pervasa dall’amore per lei, da quanto mi manca, dalla zia che sarei potuta essere. Non voglio che l’odio verso di lui, vinca su di me.

Siamo cresciute con la mamma che chiamava l’una con il nome dell’altra ed in cuor mio spero che mia madre sbagli ancora e mi chiami Giulia. Discutevamo come tutte le sorelle, ma i ricordi più belli sono del periodo in cui ho scoperto che sarei diventata zia, sono stati giorni vissuti con grande gioia, che non avrò più.

La sorella di Giulia Tramontano, spiega perché quella sera è rientrata a casa

La 29enne quello stesso pomeriggio aveva scoperto tutto il castello di bugie messo in piedi dal suo compagno. Da circa un anno portava avanti una relazione parallela, con una collega. Quest’ultima ha chiamato Giulia e le ha chiesto di incontrarsi. Chiara su questo ha detto:

Forse lei pensava che valeva la pena avere una famiglia come la sua, può aver messo da parte qualche dispiacere, ma non avrebbe mai chiuso gli occhi davanti ai segnali, qualora ci fossero stati. Perdonare no, ma fino all’ultimo giorno il figlio le ha dato la forza di andare all’incontro con l’altra donna, senza avvertire noi come faceva sempre.

