A rischio la riapertura di alcune attività dopo il 15 Gennaio: ecco quali

Purtroppo il rischio Covid-19 non è ancora scongiurato. Questi giorni di festa sono decisivi per capire se il rischio di una terza ondata violenta può essere scongiurato. Al momento però, la situazione resta molto delicata.

Resta delicata anche per quelle attività che, molto probabilmente, dovranno ancora rimanere chiuse dopo il 15 gennaio. Ci sono stati moltissimi dubbi sulla ripresa della scuola in presenza dopo il 6 gennaio e anche sulle riaperture degli impianti sciistici.

Quel che preoccupa maggiormente però son ancora palestre, piscine, teatri e cinema. Al vaglio i dati al comitato tecnico scientifico che valuterà, con molta probabilità dopo le feste, cosa succederà a queste attività.

In queste ore il governo ha precisato che ogni decisione, ma anche su bar, ristoranti e locali, verrà presa in base alla curva epidemiologica. Per il momento tutta l’Italia tornerà zona rossa al 30 dicembre.

Un altro argomento delicato è quello che riguarda il tifo allo Stadio. Intervenuto su Rai 3, il Ministro Spadafora ha chiarito: molto improbabile che il pubblico potrà assistere alle partite dal prossimo mese.

Io escludo che a gennaio ci possa essere questa possibilità per gli stadi. Per un motivo semplice : ognuno spera di riprendere, noi come governo dobbiamo avere una scala di priorità. Ed e su quelle priorità che dobbiamo concentrarci.

Non è un problema di ventimila spettatori su sessantamila posti all’Olimpico, perché questi numeri significano controlli, trasporti, gestire una macchina che non è prioritaria rispetto alla scuola o il sistema industriale. Il mio desiderio è di rivedere i tifosi allo stadio, ma non credo che accadrà a gennaio.