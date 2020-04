Papa Francesco è sempre stato un Papa vicino al suo popolo di fedeli e lo ha dimostrato anche nella giornata del 10 marzo. Il Pontefice ha telefonato, durante la diretta su Rai 1, al programma A sua immagine, spiazzando non solo tutti coloro che erano in studio, ma anche tutto il pubblico a casa.

Il programma, diretto da Lorena Bianchetti, durante la diretta del 10 marzo, ha avuto un risvolto inaspettato. Tra coloro che hanno telefonato, ecco che arriva anche Sua Santità, Papa Francesco. Il Pontefice ha voluto dimostrare, ancora una volta la sua vicinanza al suo popolo di fedeli, soprattutto in questo periodo così critico.

Il Papa non ha colto di sorpresa solo il pubblico a casa, ma anche la conduttrice, la quale è rimasta senza parole. All’inizio della telefonata, così dice il Pontefice: “Lorena, come sta? Ha riconosciuto la voce?”.

A queste parole, Lorena Bianchetti è rimasta decisamente spiazzata, ma ha risposto: “Ho riconosciuto la sua voce. La ringraziamo soprattutto perché sta partecipando in modo così paterno alle nostre sofferenze”.

In these holy days let us stand before the Crucified One and let us ask for the grace to live in order to serve. May we reach out to those who are suffering and those most in need. May we not be concerned about what we lack, but what good we can do for others.

— Pope Francis (@Pontifex) April 7, 2020