Lo stesso destino di Diana Pifferi, abbandonata per giorni in casa da sola: la piccola Jailyn aveva soltanto sedici mesi

La vicenda è accaduta a Cleveland, ma è arrivata fino in Italia e ha riportato alla mente quanto accaduto alla piccola Diana Pifferi. Una bambina di 16 mesi, chiamata Jailyn, è stata condannata al suo stesso triste destino.

La madre Kristel Candelario, 31 anni, l’ha abbandonata in casa da sola per 10 giorni, per godersi la sua vacanza. La piccola Jailyn è morta di stenti.

Sul suo corpicino non sono stati individuati traumi riconducibili a maltrattamenti, tuttavia la sua mamma l’ha abbandonata in casa da sola per 10 giorni, a soli 16 mesi, senza preoccuparsi del suo benessere. Si è recata a Puerto Rico e poi a Detroit e, al termine delle ferie, è tornata a casa. È accaduto lo scorso 16 giugno, al suo rientro ha trovato la figlia ormai priva di vita.

I vicini di casa conoscevano la piccola Jailyn

I vicini di casa sono sconvolti, erano soliti sorridere a quella bambina e coccolarla quando la vedevano uscire con la sua mamma. Nessuno riesce ancora a credere a ciò che ha fatto Kristel. Avrebbe potuto chiedere aiuto anche a loro, lasciarla alle cure di qualcuno. Invece è partita in vacanza senza preoccuparsi del frutto del suo grembo. Solitamente veniva lasciata alla nonna, ma per motivi sconosciuti la donna ha scelto di condannarla al suo triste destino.

Per 10 giorni la bambina è stata lasciata da sola, senza cibo e senza acqua, è morta di stenti. La stessa identica vicenda che è accaduta a Milano la scorsa estate. Alessia Pifferi ha abbandonato la figlia Diana in casa da sola per sei giorni e si è recata a Leffe, per stare con quello che era il suo compagno.

Diana è rimasta nel suo lettino da campeggio, debole e senza forze. Per la fame e il fastidio si è strappata via il pannolino sporco. Nel suo stomaco sono stati rinvenuti pezzi di tessuto. Quando la madre è tornata a casa, l’ha trovata ormai senza vita. Alessia si trova in carcere, in attesa di essere processata. La difesa sta puntando su una perizia psichiatrica.