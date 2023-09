L’uomo alla guida dell’auto che ha travolto mamma e figli ad Alatri era sotto l’effetto di alcolici e sostanze stupefacenti. Secondo il racconto della donna, Abdhelafid El Idriss non ha nemmeno aiutato la mamma a soccorrere sua figlia, che ha riportato danni al braccio. La piccola ha raggiunto l’ospedale Bambino Gesù di Roma in elisoccorso, dove i medici l’hanno sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

La donna che si è vista arrivare contro l’auto guidata da Abdhelafid El Idriss (Ivan Marocco 93 sui social network dove postava i suoi video ad alta velocità) ha raccontato:

La macchina è arrivata come un proiettile verso di me, non potevo evitare l’impatto in nessun modo, i miei figli sono feriti e Giorgia è svenuta. Ho temuto il peggio per lei. Ho pensato che fosse un automobilista che si era sentito male. Ho frenato ma non potevo far altro.

La donna ha detto che poi l’uomo è tornato in auto e non le ha nemmeno dato una mano per soccorrere la figlia.

È rientrato in auto e ha aspettato l’arrivo dei vigili del fuoco, sembrava lui la vittima. Non ci ha dato una mano per soccorrere la mia bambina.

L’uomo non ha riportato ferite gravi, come la mamma e uno dei figli che era con lei in auto. La bimba di 5 anni, invece, è stata soccorsa e trasportata in eliambulanza all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Nella diretta si sente l’uomo dire a un passante:

Andavo un po’ veloce, avevo appresso il cellulare.

Abdhelafid El Idriss era sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti mentre guidava

Secondo quanto emerso, l’uomo, che era solito girare video ad alta velocità mentre guidava, era sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

Il padre dei bimbi coinvolti ha detto al Messaggero: