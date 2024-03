Accadrà tra pochi giorni, dopo un anno e mezzo: Saman Abbas troverà la pace

Tra pochi giorni, Saman Abbas troverà la pace. Il 26 marzo i funerali della 18enne pakistana si svolgeranno a Novellara, la notizia è stata diffusa dal Comune. Per quel triste giorno, verrà proclamato lutto cittadino, le bandiere sugli edifici saranno a mezz’asta e le scuole osserveranno un minuto di silenzio. Tutto in memoria di quella ragazza che ha perso la vita per mano della sua famiglia, per essersi opposta ad un matrimonio combinato.

Quella di Saman Abbas è una delle vicende che ha segnato la cronaca italiana e che non sarà mia dimenticata. La ragazza aveva scelto di opporsi alla sua cultura e di rifiutare il matrimonio combinato dalla sua famiglia. Un disonore che è stato punito nel peggiore dei modi. Saman è scomparsa la sera del 30 aprile 2021 ed è stata ritrovata morta il 18 novembre 2022, grazie alle indicazioni dello zio Danish. Era sepolta vicino ad un vecchio casolare a Novellara, non molto distante da quella che era l’abitazione di famiglia.

La sentenza di primo grado ha visto il padre Shabbar Abbas condannato all’ergastolo, lo zio Danish condannato a 14 anni di reclusione, mentre sono cadute le accuse sui due cugini, dichiarati estranei ai fatti. La madre Nazia è ancora latitante, si pensa che possa nascondersi in Pakistan.

I cittadini potranno dare un ultimo addio a Saman Abbas

La cerimonia per l’ultimo addio a Saman Abbas verrà celebrata in forma privata, come richiesto dal fratello minore, nel cimitero di Novellara. La sindaca Elena Carletti ha spiegato: