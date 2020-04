Accesso da casa ai servizi delle PA, con la carta d’identità elettronica Carta d'identità elettronica: da oggi si potrà accedere ai servizi della Pa, direttamente dal proprio cellulare e stando a casa

Vista l’emergenza sanitaria in cui l’Italia si trova, si sta cercando di limitare il contagio, il più possibile. Per questo motivo, il Ministero dell’Interno e Poligrafico e Zecca dello Stato, stanno cercando una soluzione per permettere a tutti i cittadini di collegarsi ai servizi della pubblica amministrazione, direttamente da casa, attraverso lo smartphone e senza dover uscire.

È stata rilasciata quindi, una nuova modalità per identificarsi ed accedere ai servizi e ai pagamenti della pubblica amministrazione, attraverso una carta d’identità elettronica 3.0, in sigla abbreviata CIE.

Bisognerà scaricare un’applicazione, che è possibile trovare già sul playstore di Android e che a breve sarà disponibile anche per iPhone. Ecco quanto si legge in una nota diffusa: “vogliamo semplificare il rapporto tra la pubblica amministrazione e il cittadino, facilitando le pratiche giornaliere. L’utente accederà con la carta d’identità elettronica, senza dover utilizzare un dispositivo con contactless per la lettura, ma utilizzando il proprio cellulare, dove sarà installata l’applicazione CIE ID”.

Questa nuova modalità non mette in pericolo la sicurezza dei dati personali.

Attraverso la nuova applicazione CIE ID (qui il link), sarà possibile accedere non solo ai servizi della pubblica amministrazione ma a tutti i servizi erogati dagli Stati membri dell’Unione Europea.

Una volta scaricata sul proprio cellulare, al primo accesso, l’applicazione andrà a registrare la carta d’identità elettronica, attraverso l’inserimento di un pin di otto cifre. Sarà necessario avvicinare la carta al dispositivo mobile, quando l’applicazione lo richiederà.

Dopodiché, sui siti della pubblica amministrazione, basterà scegliere l’opzione entra con carta d’identità elettronica. L’app sul proprio cellulare, si andrà ad aprire in modo automatico e per accedere al servizio, bisognerà inserire la seconda parte del PIN.

Che cos’è questo PIN? Si tratta di un codice di 8 cifre che viene fornito, al momento della richiesta della carta identità elettronica, metà dal proprio comune di residenza, mentre un’altra metà al momento della consegna.