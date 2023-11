Si è sentito male sabato notte, inutile la corsa in ospedale. Il cuore del 41enne Daniele Zerbin si è fermato per sempre

Daniele Zerbin, 41 anni, originario di Rosolina, in provincia di Rovigo, ha perso la vita a seguito di un malore improvviso. La comunità è sotto choc, l’uomo era molto conosciuto e stimato per via del suo lavoro da elettrotecnico. Un mestiere che gli era stato tramandato dal suo papà. Ma non solo, era conosciuto anche per via del suo altruismo, era solito donare sangue all’Avis e per la sua passione per lo sport.

Si trovava insieme alla sua compagna, quando sabato notte Daniele Zerbin ha iniziato ad accusare uno strano malessere. La donna lo ha subito accompagnato dalla guardia medica, che a sua volta ha deciso di farlo accompagnare al pronto soccorso dell’ospedale di Porto Viro.

Purtroppo, proprio durante il viaggio verso la struttura sanitaria, il cuore di Daniele Zerbin si è fermato per sempre. Gli operatori sanitari hanno cercato di fare il possibile per rianimarlo e per salvargli la vita, ma ogni tentativo è stato vano. Non hanno avuto altra scelta che dichiarare il decesso.

Il 41enne lascia nel dolore la compagna e i suoi due figli, la più piccola di solo un anno. L’intera comunità si è stretta al dolore della famiglia, anche a quello dei suoi genitori e dei suoi fratelli. Daniele lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene.

Numerosi anche i messaggi apparsi sui social, pubblicati da coloro che hanno voluto salutarlo per l’ultima volta.

Domani, martedì 21 novembre, sarà celebrato l’ultimo saluto a Daniele Zerbin nella chiesa di Rosilina. Anche il Primo Cittadino ha voluto esprimere il cordoglio a nome dell’intera comunità: