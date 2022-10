Lutto per Achille Occhetto: il figlio di 54 anni è scomparso a causa di un infarto che non gli ha dato scampo. Malcom era il figlio primogenito del noto personaggio politico italiano, primo segretario del Partito Democratico della Sinistra. Il padre del 54enne ha dato il triste annuncio sui social, con parole davvero toccanti.

Malcom Occhetto è deceduto all’età di 54 anni a causa di un infarto, come spiegato dallo stesso uomo politico che sul suo profilo su Facebook ha annunciato il decesso dell’amato figlio.

Mio figlio è stato stroncato da un infarto a Las Palmas. Lo comunico impietrito e con indicibile dolore ai suoi amici con quieta immagine di vita.

Queste le parole del padre che ha postato uno scatto dell’amato figlio.

Malcom era il figlio primogenito di Achille Occhetto e della prima moglie dell’uomo politico, Elisa Kadigia Bove, attrice di origine italo-somala. Dalla prima moglie l’uomo politico ha avuto anche un altro figlio, Massimiliano. Quando la loro storia d’amore è finita, Achille Occhetto ha sposato Aureliana Alberici.

Era conosciuto non solo per essere il figlio dell’uomo politico, ma anche per aver lavorato come direttore della fotografia per il cinema e come film maker. Lavorava anche nel mondo del teatro, della televisione e sul web, dove ha realizzato materiale audiovisivo. Aveva lavorato e aveva vissuto negli Stati Uniti e in Germania. Quando ha avuto l’infarto, l’uomo di 54 anni si trovava sull’isola di Gran Canaria.

Achille Occhetto e il figlio scomparso: tanti si stringono alla famiglia per la perdita

Piero Fassino ha espresso vicinanza all’ultimo segretario del Partito Comunista Italiano (1988) e al primo segretario del Partito Democratico della Sinistra (1994), oltre che cofondatore e vicepresidente del Partito del Socialismo Europeo nel 1990.