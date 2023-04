Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Akingbemisola Dorcas Anjola, giovane attrice di 33 anni nota per i suoi film di Nollywood, l’industria cinematografia della Nigeria, dove era tornata dopo la terribile diagnosi di una neoplasia alle ovaie. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare: il mostro l’ha portata via all’affetto dei suoi cari.

Akingbemisola Dorcas Anjol è venuta a mancare all’età di 33 anni. Aveva ricevuto nel 2021 la diagnosi di un cancro alle ovaie. A Dubai si era sottoposta per mesi a chemioterapia, nella speranza di far regredire il male che l’aveva colpita.

Successivamente la decisione di tornare in Nigeria, per continuare la sua carriera a Nollywood (il nome dato all’industria cinematografica nigeriana, unendo il nome della Nigeria a quello di Hollywood, un po’ come si fa con Bollywood in India).

Akingbemisola Dorcas Anjola stava meglio e i medici le avevano detto che il peggio era passato e che la patologia era stata superata. Poco tempo dopo quella che sembrava essere una bella notizia, l’attrice ha cominciato di nuovo a sentirsi male.

Visti i continui dolori , i medici hanno preferito ricoverarla in ospedale, dove le sue condizioni di salute sono peggiorate in maniera velocissima. Alla fine, Akingbemisola Dorcas Anjola è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari e dei suoi fan.

Il collega Odunlade Adekola è stato uno dei primi a piangerla sulla sua pagina Instagram, nella giornata di sabato 1 aprile. Anche altri colleghi, come Ibrahim Yekini, popolarmente noto come Itele, e Nkechi Blessing le hanno detto addio.

