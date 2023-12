Aveva solo 38 anni, era in dolce attesa del suo secondo figlio ed era un'amatissima conduttrice tv. Il mondo del piccolo schermo è in lutto per Elaine Santos, deceduta a causa della polmonite

Aveva solo 38 anni ed era incinta del suo secondo figlio Elaine Santos, una nota conduttrice televisiva che si è spenta in queste ore. I medici le avevano diagnosticato una polmonite che, purtroppo, non le ha dato scampo. Lascia un figlio ancora molto piccolo e suo marito. Il mondo del piccolo schermo è in lutto per la scomparsa di una conduttrice davvero molto amata ed apprezzata per il suo lavoro.

La presentatrice brasiliana era incinta al quinto mese di gravidanza. Era grande l’attesa in famiglia: il piccolo Theo, il figlio primogenito, non vedeva l’ora di avere un fratellino. Così come il marito della conduttrice, rimasto oggi vedovo a doversi prendere cura di un bimbo piccolo.

Attraverso un post pubblicato sui social dalla famiglia della nota conduttrice brasiliana, apprendiamo che la donna in dolce attesa è deceduta a causa di alcune complicanze respiratorie, causate da una polmonite che i medici le avevano diagnosticato.

Elaine è stata ricoverata lunedì 20 novembre per insufficienza respiratoria. Era incinta di 23 settimane, la sua salute è peggiorata in fretta, così in fretta che lei e il bambino non sono riusciti a sopravvivere.

Questo il post che la famiglia ha pubblicato sui social, per annunciare la tragica scomparsa della donna di 38 anni e del bimbo che portava in grembo. I funerali si sono già svolti il 22 novembre a Guaratinguetá (San Paolo).

Chi era Elaine Santos

Elaine Santos era una nota conduttrice televisiva brasiliana, che per 15 anni aveva lavorato per l’emittente Canção Nova. Era molto popolare e amata tra il pubblico del suo paese. Ed era anche molto apprezzata tra i colleghi, come ricordato da Reinaldo César in un messaggio.