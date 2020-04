Addio a Franco Lauro: è morto il giornalista sportivo della Rai Il mondo del giornalismo sportivo dà il suo addio a Franco Lauro: il noto giornalista della Rai è morto per un malore.

Il mondo del giornalismo sportivo italiano è in lutto per la perdita di un famoso volto della Rai. È morto, infatti, Franco Lauro, celebre giornalista sportivo che abbiamo spesso visto in trasmissioni della televisione pubblica. Aveva 58 anni.

Il corpo ormai privo di vita di Franco Lauro è stato trovato nel pomeriggio nella casa di via della Croce a Roma. Sul posto un’ambulanza e le forze dell’ordine, ma per lui non c’era ormai più niente da fare. Con tutta probabilità il giornalista sportivo, noto volto della Rai, avrebbe avuto un malore che purtroppo non gli ha dato scampo. Si spegne così un grande giornalista, che ha dedicato la sua vita soprattutto a calcio e pallacanestro e che è stato un grande esperto di calciomercato.

Paola Ferrari su Twitter ha così commentato l’accaduto: “Ho appena avuto una notizia tremenda. Un amico con cui abbiamo diviso così tante avventure. non posso crederci“.

Franco Lauro era nato a Roma il 25 ottobre del 1961. La gavetta in alcuni giornali locali e radio romane dove si è specializzato proprio nel mondo del pallone e, in particolare, in calciomercato. Nel 1981 ha esordito sul piccolo schermo, in un canale televisivo locale. Poi è stato anche speaker del Palazzo dello Sport. Nel 1982-1983 ha seguito le telecronache del campionato di calcio per il programma Roma e Lazio dal primo minuto in onda su Teleregione.

Alla Rai è arrivato nel 1984 e da allora aveva collaborato come giornalista sportivo per il servizio pubblico. Era stato dal 2008 al 2014 il conduttore di “90 minuto”. Nel corso della sua carriera ha commentato 8 olimpiadi estive, una invernale (quella dei Giochi Olimpici di Torino 2006), sei edizioni dei mondiali di calcio, sei edizioni degli Europei di calcio, 12 campionato europei di basket, 3 campionati mondiali di basket, ma anche i Goodwill Games del 1990 a Seattle e diverse edizioni delle Universiadi e dei Giochi del Mediterraneo.