Purtroppo non ce l’ha fatta Maria Sofia Valim. All’età di 19 anni fa la giovanissima influencer aveva dovuto subire un trapianto di fegato d’urgenza. Sembrava procedere tutto bene e lei si godeva la sua nuova vita. Improvvisamente le sue condizioni di salute sono precipitate e i medici non hanno potuto far niente per salvare la sua giovanissima vita. Era seguitissima sui social.

L’influencer brasiliana aveva solo 19 anni. Purtroppo è venuta a mancare a seguito di un trapianto di fegato d’urgenza che ha dovuto subire. Il padre Vitor Valim, sindaco del Comune di Caucia nel Cearà, ha dato il triste annuncio, il 10 dicembre scorso:

È con profondo dolore e tristezza che informo tutti della scomparsa della mia amata figlia Sofia. Purtroppo il suo corpo non ha retto. Ringrazio tutti per le preghiere e l’affetto dedicato a me e alla mia famiglia in questo momento di estrema sofferenza.

I medici non hanno ancora svelato le cause del decesso della giovane ragazza, che lo scorso 5 dicembre ha dovuto affrontare un trapianto di fegato urgente, a causa delle sue condizioni di salute.

Subito è stato trovato un donatore e due giorni dopo i chirurghi l’hanno sottoposta a intervento. Il suo corpo, però, ha rigettato il nuovo organo, anche se era compatibile. Il padre ha voluto ringraziare la famiglia del donatore, che per un po’ di tempo ha donato amore e speranza.

Il Brasile saluta Maria Sofia Valim: la 19enne aveva da poco subito un trapianto di fegato

100mila follower seguivano la giovane influencer brasiliana su Instagram. Amava il fitness, mangiava sano e adorava circondarsi di capi di abbigliamento e accessori di brand di lusso. Studiava giurisprudenza all’Università e il suo sogno era quello di diventare avvocato.

Una delle ultime fotografie postate online è stata fatta al concerto di Taylor Swift in Brasile: amava tantissimo la sua musica.