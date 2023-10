Addio alla famosa diva della tv italiana, è morta nella giornata di ieri Marzia Ubaldi nonché attrice che tutta l’Italia aveva imparato a conoscere e apprezzare nel corso degli anni. Quest’ultima si è spenta all’età di 85 anni lasciando un vuoto grandissimo tra la famiglia, gli amici, i colleghi ma anche nei telespettatori che avevano imparata ad amarla.

Marzia Ubaldi famosa per aver preso parte a tantissime fiction ma anche serie tv del piccolo schermo che tutti noi conosciamo benissimo. Sui social tanti i messaggi di cordoglio dopo le tristi parole lasciare da parte della figlia Emanuela.

È proprio quest’ultima infatti ad annunciare la scomparsa dell’amata madre nella giornata di ieri con il cuore spezzato. Ecco le sue affermazioni e il grande dolore che l’intera famiglia sta vivendo.

Addio a Marzia Ubaldi, la famosa attrice de I Cesaroni aveva 85 anni

Ci ha lasciato per sempre Marzia Ubaldi all’età di 85 anni all’interno della propria abitazione di Narni, in provincia di Terni. Quest’ultima aveva lavorato come attrice ma anche come doppiatrice, rivestendo dei ruoli importantissimi anche all’interno di importanti serie televisive del piccolo schermo.

È proprio Marzia che aveva preso parte a I Cesaroni, Suburra ma anche a Elisa de Livombrosa. Da diversi anni viveva per l’appunto a Narni insieme alla figlia Emanuela e alla sua famiglia con il quale, gestiva un allevamento di Chihuahua.

A salutare per sempre sua madre è la stessa Emanuela che, ha condiviso un breve messaggio sui social: “Ciao mamma. Stavolta me l’hai combinata proprio grossa. Mi sento completamente svuotata”.

I funerali si terranno nella giornata di domani 23 ottobre all’interno della Chiesa Madonna del Ponte nella stessa Narni. Tanti i messaggi di cordoglio, di affetto ma anche di tristezza da parte dei fan che da anni la seguivano con ammirazione e con grande affetto. A dare un ultimo saluto anche i suoi tanti colleghi con cui ha condiviso film, serie tv e fiction.