Paola D’Andrea, famoso volto del programma televisivo Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, si è spenta per sempre. Una notizia che ha sconvolto il mondo televisivo e che è stata resa nota da un’altra presenza nota del programma, Rosy Chiarelli.

Quest’ultima ha pubblicato un post su Instagram, una foto insieme a Paola D’Andrea, con scritto: “Ciao amica mia, Ti voglio bene”. Entrambe, amiche anche fuori da Uomini e Donne, sono conosciute dal pubblico televisivo per la loro presenza nella platea come opinioniste.

Sono numerosi i commenti, così come le reazioni, che in poco tempo sono apparsi sotto il post su Instagram. A tutti coloro che le hanno domandato cosa fosse accaduto, Rosy Chiarelli ha spiegato che l’opinionista si è spenta per sempre a causa di un brutto male.

Paola D’Andrea è stata seguita dal pubblico di Uomini e Donne per ben 15 anni. Spesso, come anche lei raccontava, si è ritrovata a dover fare la cattiva criticando i corteggiatori. Ma ha sempre cercato di tirare fuori il meglio dei ragazzi.

Raccontò, dopo la notorietà e durante un’intervista, che un giorno durante la sua partecipazione al Maurizio Costanzo Show, vide dei personaggi che facevano parte di Uomini e Donne e prese coraggio, chiedendo loro di fare un provino. Aveva sempre seguito dal divano della sua casa il programma di Maria De Filippi e aveva sempre sognato di farne parte, finché il suo desiderio non si è avverato.

Sono un opinionista d’assalto, qualche volta cattiva, ma solo per far venire fuori il meglio dei ragazzi. Non di certo per deriderli o metterli in situazione spiacevoli. Questo non lo vorrei mai. Sono più cattiva con chi se lo merita. Non sbaglio quasi mai e se sbaglio chiedo scusa. Nella vita privata sono uguale, come appaio in televisione. Non potrei mai essere diversa.