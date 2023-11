Peter White aveva 86 anni. Purtroppo non c'è più. Era diventato famoso per aver recitato ne La valle dei pini. Il mondo del cinema è in lutto per la sua scomparsa

Peter White è deceduto all’età di 86 anni. L’attore era diventato famoso per la serie tv La valle dei pini. Mercoledì primo novembre l’attore ha perso la vita nella sua casa di Los Angeles. Aveva un melanoma, un tumore della pelle, che purtroppo non gli ha dato scampo. Tutti lo conoscevano per aver interpretato il ruolo di Lincoln Tyler nella soap opera “La valle dei pini”, per molti decenni.

Aveva anche recitato nella produzione teatrale originale e nell’adattamento cinematografico di “Festa per il compleanno del caro amico Harold” di William Friedkin del 1970. Era un volto molto popolare del piccolo schermo.

Aveva partecipato anche ad altre due soap opera di successo, nei panni di Bill Rockwell in Dynasty e nei panni del banchiere Ellis Newton in Dallas. Ma la popolarità gli è derivata dal ruolo Lincoln Tyler, figlio della severa matriarca della soap “La valle dei pini”, Phoebe Tyler (Ruth Warrick).

Sul piccolo schermo era famoso anche per altre soap opera e serie tv. Faceva parte dei cast di “Cannon”, “Hill Street”, “I Jeffersons”, “Star Trek: Deep Space Nine”, a “Hunter”, “Lassie”, “La signora in giallo” e “X-Files”.

Per il grande schermo, invece, aveva preso parte a film di successo come “Dave – Presidente per un giorno” (1993), “Un marito quasi perfetto” (1996), “Mamma torno a casa” (1997), “Armageddon – Giudizio finale” (1998), “Thirteen Days” (2000) e “Una teenager alla Casa Bianca” (2004).

Peter White è stato un grande attore sia sul piccolo schermo sia al cinema

La notizia della sua scomparsa è stata data a The Hollywood Reporter dalla sua collega Kathleen Noone, che aveva recitato insieme a lui, nei panni di Ellen Shepherd Dalton, nella serie tv La valle dei pini.

Molti colleghi e amici hanno già espresso il loro cordoglio per la scomparsa dell’attore di 86 anni, deceduto a causa di un melanoma che non gli ha dato scampo.