Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Ryuchi Sakamoto, il musicista che aveva vinto un premio Oscar per la meravigliosa colonna sonora del film pluripremiato L’Ultimo imperatore. Aveva 71 anni e da tempo affrontava una neoplasia che ben presto si era estesa ad entrambi i polmoni.

Purtroppo Ryuchi Sakamoto non ce l’ha fatta. Nove anni fa aveva detto a tutti quanti di aver ricevuto la diagnosi di neoplasia al polmone. Il compositore e musicista giapponese si è sottoposto a tutte le cure del caso, ma non è bastato.

A dare l’annuncio della scomparsa del compositore di 71 anni sono state le principali agenzie di stampa giapponesi. La notizia ha fatto ben presto il giro del mondo, visto che era molto conosciuto per la sua arte.

L’estate scorsa il compositore aveva annunciato la diagnosi. La neoplasia ben presto si era estesa a entrambi i polmoni, difficile vincere questa battaglia. Per i fan questo era stato un addio al mondo dello spettacolo.

Ryuchi Sakamoto era molto famoso anche per aver conquistato nel 1988 il Premio Oscar per la miglior colonna sonora per il film “L’ultimo imperatore” di Bernardo Bertolucci, che realizzò con David Byrne e Cong Su.

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa del compositore premio Oscar Ryuchi Sakamoto

Sono profondamente dispiaciuto del fatto di causare notevoli disagi a così tante persone. Tuttavia, la prima ricchezza è la salute, e quindi questa è la mia amara decisione.

Prima una neoplasia alla gola, scoperta per caso per dei controlli per dei dolori alla laringe. Poi la diagnosi di neoplasia ai polmoni. Questo il messaggio con cui il compositore giapponese aveva annunciato la sua patologia. Sakamoto aveva avuto una lunga carriera nel mondo della musica, iniziando negli anni Ottanta con la Yellow Magic Orchestra. Aveva sperimentato ogni genere musicale, approdando al mondo del cinema con colonne sonore che ancora oggi sono indimenticabili.