Purtroppo non ce l’ha fatta Selene De Rosa, la bambina affetta da leucemia che aveva commosso con la sua storia tutta Italia. La mamma aveva fatto di tutto per cercare di salvarle la vita. Ma la malattia ha avuto la meglio. E a solo un anno e mezzo il piccolo cuore di Selene ha smesso di battere per sempre.

Fonte Pixabay

Selene De Rosa viveva a Scarlino, in provincia di Grosseto. Il 18 novembre è stato proclamato il lutto cittadino per la scomparsa della piccola di 18 mesi.

La bambina era malata di leucemia. La famiglia aveva anche lanciato una raccolta fondi per poter sostenere le sue cure. Era stato il nonno a occuparsene, perché la mamma non poteva mai lasciarla.

Fonte Pixabay

La famiglia è distrutta dal dolore. La mamma, che fino all’ultimo ha sperato in un miracolo. Il papà, che si trova in stato di disoccupazione. E tutti coloro che hanno amato la piccola Selene.

Nonostante le cure, la bambina di un anno e mezzo è morta all’ospedale di Pisa. I medici hanno tentato di salvarle la vita, ma non hanno potuto fare niente per questo piccolo angelo.

Fonte Pixabay

Selene De Rosa, l’addio del suo papà

Il papà su Facebook ha voluto ricordare la sua bambina, volata via troppo presto.

Mi mancherai tanto amore mio….sei stata l' orgoglio di mamma e papà Sei volata lassù e non riesco ad immaginare una… Posted by Giovanni De Rosa on Tuesday, November 17, 2020 Fonte Facebook Giovanni De Rosa

Mi mancherai tanto amore mio….sei stata l’ orgoglio di mamma e papà

Sei volata lassù e non riesco ad immaginare una vita senza te

Hai lottato tanto…troppo…

Sei stata bravissima amore di babbo…adesso riposa in pace

Sei meravigliosa piccola mia….vorrei tenerti in braccio e farti la pappa ancora come sempre, e vedere questo sorriso splendido come te , che sei l’ angelo più bello che esista…

Ancora sento la tua vocina che imita i versi degli animali….vedo il tuo volto accanto alla mamma.

Veglia su mamma da lassù che gli manchi tanto…

Ti amo piccola mia….

Mi dispiace non averti potuto offrire vita migliore…

Sarai sempre con noi amore mio…

Salutami nei sogni mi raccomando

Ciao piccola mia..

Fonte YouTube anghy HM

Queste sono notizie che non vorremmo mai dare. E sogniamo il giorno in cui nessun bambino e nessun paziente morirà più per malattie come la leucemia.