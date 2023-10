Il mondo della cultura è in lutto per la scomparsa di Andrea Branzi. Il maestro di architettura e di design era molto noto negli ambienti accademici e culturali, in particolare alla Triennale di Milano, a cui era legatissimo. Forse non tutti sanno che era il padre della famosissima dj La Pina. Tutti si stringono ai famigliari, agli amici, ai colleghi in questo momento di profondo lutto.

Il cuore di Andrea Branzi si è fermato per sempre all’età di 84 anni. PAdre della storica voce di Radio Deejay, La Pina, era un conosciutissimo e apprezzatissimo maestro dell’architettura e del design, particolarmente legato alla città di Milano e alla Triennale.

Nato a Firenze il 30 novembre del 1938, si è spento il 9 ottobre del 2023. Aveva fondato con Paolo Deganello, Massimo Morozzi e Gilberto Corretti il collettivo Archizoom Associati. Era uno dei maggiori esponenti del design neomoderno. Sua l’idea di fondare la Domus Academy, scuola di design milanese.

Nel corso della sua carriera era stato anche professore ordinario alla Facoltà di Design del Politecnico di Milano. Aveva ricevuto anche la Laurea Honoris Causa in Disegno Industriale dalla Facoltà di Architettura Ludovico Quaroni dell’Università di Roma La Sapienza.

Diversi i premi ricevuti. Come il Compasso d’oro alla carriera nel 1987 o il premio The Rolf Schock Prizes assegnato dalla The Royal Academy of Fine Arts nel 2018. Sua figlia Orsola Branzi è conosciuta da tutti come La Pina, rapper e conduttrice radiofonica.

Il ricordo di Andrea Branzi da parte della Triennale di Milano

In questi giorni di lutto, il presidente Stefano Boeri, il Consiglio di amministrazione, la direttrice generale Carla Morogallo e il Comitato scientifico di Triennale Milano ricordano questa grande e importante figura.