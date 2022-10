Aurora Caruso ha perso la vita a soli 22 anni, coinvolta in un sinistro che ha avuto luogo sulla Statale 16, nelle Marche, nell’anconetano, provincia della quale la giovane era originaria. L’altro mezzo era guidato da un ragazzo di 21 anni, ricoverato in ospedale. Le sue condizioni di salute non sarebbero mai state preoccupanti.

Nella serata di martedì 4 ottobre 2022, intorno alle ore 21, vicino al centro commerciale Cargopier, all’incrocio tra la Sbrozzola e la statale Adriatica, Aurora Caruso, una ragazza di 22 anni di Ancona, ha perso la vita. In quel punto la visibilità è scarsa.

All’improvviso lungo la strada, una Alfa Romeo 147, a bordo della quale stava viaggiando la ragazza di 22 anni, e una Opel Astra, guidata da un giovane di 21 anni, hanno avuto uno scontro davvero notevole, che ha letteralmente disintegrato i veicoli.

Un’auto stava procedendo lungo la Statale Adriatica, mentre l’altra macchina doveva immettersi sulla SS 16 da via della Sbrozzola, una strada che arriva da Osimo. Già in passato c’erano stati episodi analoghi, ma questa volta siamo qui a piangere una giovane ventenne.

L’Alfa è finita contro il guardrail. Lo scontro è stato molto forte. L’auto era guidata proprio dalla ragazza di 22 anni nativa di Ancona. Purtroppo i sanitari non hanno potuto far niente per salvarle la vita: quando i soccorritori del 118 sono arrivati era già deceduta.

Aurora Caruso non ce l’ha fatta, ha perso la vita sulla Statale 16

La macchina di Aurora era un mucchio di lamiere dopo lo scontro. Il conducente dell’altra auto, invece, è uscito praticamente illeso, solo con qualche escoriazione e nulla più. Lo hanno comunque trasportato all’ospedale di Torrette per ulteriori accertamenti.

Dovranno anche sottoporlo ai controlli tossicologici, per verificare se era sotto effetto di alcol o droghe. Il pm di turno, Serena Bizzarri, dovrà aprire nelle prossime ore un fascicolo per indagare sul caso e riscontrare eventuali responsabilità.