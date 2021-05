L’era del contante sta scomparendo. Le iniziative come quella del cashback volte a favorire l’uso della moneta elettronica a discapito della tanto amata banconota, stanno finendo con il cambiare anche le abitudini delle persone. Ma a favorire l’utilizzo dei pagamenti digitali ed elettronici sarà anche la chiusura di sempre più sportelli bancomat ubicati ormai ovunque. E’ notizia recente che dal 1° Luglio il gruppo bancario olandese Ing (Conto Arancio) chiuderà atm e casse automatiche.

Questa è stata la comunicazione che hanno ricevuto i suoi clienti, ben 1,3 milioni di persone solo in Italia. La chiusura riguarderà 63 casse automatiche sparse sul territorio nazionale e la contestuale riduzione delle filiali da 30 a 23. Anche in Europa, però, i segnali indicano una riduzione degli sportelli: anche Deutsche Bank chiuderà quest’anno 150 filiali e consentirà ai dipendenti di lavorare da casa fino a tre giorni alla settimana una volta riaperti gli uffici.

Addio bancomat, verso soluzioni più smart

Il perché di questa scelta? Perché gli sportelli bancomat ormai stanno diventando sempre più un tipo di esperienza che comincia ad essere superata da modelli di relazione più articolati anche indipendenti dallo sportello. Tecnologie come mobile banking e internet banking rappresentano il futuro e garantiscono un accesso più smart alle varie funzionalità.

Ecco perché la “plastica” delle carte fisiche servirà sempre di meno: Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm e altre, già da diverso tempo, consentono prelievi di contanti senza carta sui loro ATM attraverso le app di mobile banking.

Addirittura per la prima volta al mondo la spagnola Caixa Bank è tra le prime banche al mondo che ha sviluppato il riconoscimento facciale biometrico come modalità sicura in alternativa al pin per l’erogazione dei servizi dei propri bancomat. Forse converrà abituarci che il mondo sta cambiando e con esso la tecnologia. Il contante è destinato sempre di più a scomparire.