Addio Joanna Nessuno aveva capito niente, lei si comportava normalmente, nulla era cambiato. Purtroppo i suoi cari hanno scoperto il suo segreto quando ormai era arrivata alla fine.

Il cancro al seno è una malattia che ha ucciso molte donne nel mondo. Quando qualcuno ne soffre, l’intera famiglia ne risente. Forse è per questo che una donna in Inghilterra quando le fu diagnosticato, decise di non dirlo a nessuno. Joanna Rees era una donna di 42 anni e madre di cinque figli che viveva a Burton.

Un giorno si rese conto di avere un nodulo al seno e andò dal medico. Sarah Miller, di Midway, la sua inseparabile amica da 17 anni, era con lei il giorno in cui le è stato diagnosticato un tumore al seno al terzo stadio. La donna ha fatto tutto ciò che i dottori le avevano detto di fare per combattere per la sua vita, ed era forte e determinata a vincere la battaglia.

“Ha fatto la chemioterapia e una mastectomia subito dopo Natale dell’anno scorso. Nessuno se ne rese conto”, ha detto un amico. “Non ha avuto effetti collaterali e non lo ha detto alla gente per molto tempo perché non voleva essere compatita. Indossava parrucche ”, ha aggiunto la sua amica.

Nonostante gli sforzi medici e le cure ricevute, la malattia riapparve dopo 17 mesi dalla prima diagnosi. Sfortunatamente, quando riappaiono le cellule tumorali, lo fanno con più forza. Jo, come la chiamavano affettuosamente i suoi amici, morì lo scorso ottobre. Per la famiglia e per chi la conosceva è stata un’esperienza terribile, soprattutto per Sarah. Non avrebbe più avuto l’amica vivace che amava decorare i mobili e allevare polli, con cui si divertiva e faceva viaggi con la sua famiglia. L’ultima vacanza che hanno condiviso è stata in Francia, ed è stato proprio al loro ritorno che hanno notato che qualcosa non andava.

“Siamo andati per due settimane e ci siamo trovati benissimo. Ma Jo ripeteva sempre che sarebbe stata la sua ultima vacanza “, ha ricordato Sarah.

Successe tutto a gran velocità: perdita di peso, ingressi e uscite dagli ospedali. Ma la sua amica è stata sempre al suo fianco per supportarla. Jo aveva comprato una decappottabile color argento che in seguito fece riverniciare di rosa. Aveva pensato che se fosse riuscita a riprendersi, avrebbe viaggiato con la sua macchina Barbie, come la chiamava, per rendere le donne consapevoli del cancro al seno.

Il destino non ha voluto che fosse così. Ora Sarah e i suoi quattro figli, stanno cercando di raccogliere fondi per soddisfare il desiderio di Joanna.

“In questo momento, stiamo cercando di trovare un modo per aerografare la sua immagine sul veicolo e farla circolare in modo che sia vista da tutti. È l’eredità di Jo. Vogliamo che le persone ne parlino”, ha detto l’amica.

Rimane solo il bellissimo ricordo di una donna, spumeggiante e coraggiosa, nei cuori di tutti coloro che l’hanno amata. E ci ricorda di non sottovalutare le visite preventive periodiche, e gli improvvisi cambiamenti del nostro corpo.