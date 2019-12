Addobbi natalizi esagerati Il vicino di casa gli lascia una messaggi di cattivo gusto, offendendo i suoi addobbi natalizi. Ma lui reagisce dandogli una bella lezione

Natale per molti è quel periodo dell’anno in cui si illumina e si decora ogni angolo della casa. Si sente lo spirito natalizio e si cerca di trasmettere amore e aiutare i più vulnerabili. Per un uomo di Bridgwater la decorazione natalizia è una priorità per poter celebrare queste vacanze con stile e allegria, è così tanto il suo entusiasmo nel decorare, che spesso è stato giudicato esagerato.

La casa si trova a Bridgwater, nel Somerset. Billy Morgan è un padre che è stato pesantemente criticato dal suo vicino, che gli ha detto che le sue decorazioni natalizie erano brutte. Morgan ha ricevuto una nota dal suo vicino, il quale ha cambiato il testo del suo classico canto natalizio per offendere le sue decorazioni.

«Decorare le sale con rami di cattivo gusto fa la la la la la la. È la stagione per essere spazzatura». Morgan sempre entusiasta non ha lasciato che il suo vicino rovinasse la sua celebrazione e ha deciso di posizionare più decorazioni natalizie in cui includeva un enorme elfo gonfiabile di poco più di due metri.

L’uomo di 38 anni ha completamente trasformato la sua casa, vedendola come una di quelle casette che si vedono nelle sfere di cristallo, perfetta per gli amanti del Natale. Ha speso 223 euro in gommoni e proiettori. Certo, questo non è ciò che pensa il vicino scontroso, che solo due giorni dopo che Morgan ha decorato la casa ha scritto una lettera lasciandola all’ingresso della casa.

Afferma che un gruppo di vicini pensa che le decorazioni di Morgan servano solo ad attirare l’attenzione. Parte della lettera recita come segue: Alcuni vicini con cui ho parlato, pensano come me, che il tuo bisogno di attirare l’attenzione con le decorazioni natalizie ha superato ogni limite. È sull’orlo del cattivo gusto».

Naturalmente, Morgan ignorò le lamentele del vicino , al contrario, stampò il biglietto in grande e lo mise di fronte al suo giardino. Morgan dice di aver fatto anche degli straordinari al lavoro per coprire le spese di tutte le decorazioni. In risposta al vicino Morgan, commenta come segue:

Se metti un messaggio del genere alla mia porta, diventerò grande, quindi ho deciso di prenderne di più. Il Natale deve essere pacchiano, deve essere luminoso e colorato ed è per i bambini che si divertono ”.

Per Morgan, azioni come quella del vicino rivelano un cuore vuoto, un autentico Grinch che teme silenziosamente di sentire lo spirito del Natale.

Per alcuni potrebbe essere un po’ ostentato, ma non possiamo negare che le sue decorazioni siano attraenti per gli occhi dei più piccoli, quelli in cui dobbiamo coltivare il vero spirito natalizio.