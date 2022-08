Un dolore troppo grande per la famiglia, i parenti, gli amici e tutta la comunità che oggi si stringe ai genitori di Adele Coppetti, morta a 7 anni per una malattia che non le ha dato purtroppo scampo. Solo a dicembre dell’anno scorso ha ricevuto una terribile diagnosi, che in pochi mesi ha portato via questo piccolo angelo all’affetto dei suoi cari.

Venerdì 5 agosto 2022, infatti, la bambina, che viveva insieme alla sua famiglia nella borgata di Maniaglia di Gemona, a Gemona del Friuli, in provincia di Udine, nel Friuli Venezia Giulia, è morta. Il suo sorriso, purtroppo, si è spento per sempre, troppo presto: aveva solo 7 anni.

Mamma Romina, papà Carlo e il fratellino Paride sono sempre stati accanto alla piccola Adele, dal momento della diagnosi e per tutto il tempo delle cure e dei trattamenti, nella speranza di poter salvare quella giovane vita colpita troppo presto dalla malattia.

Adele Coppetti morta a 7 anni: i funerali si svolgeranno in forma privata

Mamma Romina, papà Carlo e il fratellino Paride sono confortati in queste ore di profondo dolore da tutta la comunità di Gemona, molto legata alla famiglia di Adele.

