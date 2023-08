Addison Bethea è una giovane adolescente senza una gamba per colpa di uno squalo. Stava tranquillamente nuotando in mare, quando l’animale l’ha attaccata. Lei è viva per miracolo e adesso ha una protesi al posto della gamba. A un anno di distanza dall’incidente, dopo il diploma, ha deciso di tornare in quelle acque, per farsi di nuovo una nuotata.

Era estate e Addison Bethea si stava godendo le vacanze prima di affrontare l’ultimo anno di liceo. Era in acqua al largo della Florida con il fratellastro Rhett Willingham, quando uno squalo le ha morso la gamba. Era la fine del mese di giugno 2022.

Erano in barca e avevano ancorato vicino a un banco di sabbia erboso al largo della costa di Keaton Beach, nel nord della Florida. A un certo punto qualcuno ha iniziato a tirare la gamba della giovane, poi ha sentito un forte dolore. L’animale ha iniziato presto a scuoterla.

L’animale la stava trascinando via, ma la giovane ha lottato con tutte le sue forze. Il fratellastro, un vigile del fuoco e tecnico medico di emergenza, è intervenuto per aiutarla. Il 23enne ha preso l’animale a pugni fino a quando non ha lasciato Addison.

Un’altra persona in barca ha sentito le urla ed è intervenuto, portando i fratelli a riva. Lo squalo, però, aveva strappato via quasi tutta la sua gamba destra. Il fratellastro è sempre stato accanto alla ragazza che ha subito sei interventi chirurgici.

Adolescente senza gamba per uno squalo: il fratellastro ha fatto di tutto per aiutarla

La giovane ora sta bene. La gamba le è stata amputata al ginocchio, così da poter mettere una protesi. Si è anche diplomata e ha camminato da sola sul palco per ottenere il suo diploma. Poi la decisione di tornare in quelle acque dove ha perso la gamba.

Mi sentivo completamente al sicuro. Sembrava perfettamente normale. Non mi ha reso triste o altro. Non mi sono emozionata. Era proprio come tornare alla routine.

