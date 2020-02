Adottato alla nascita, scopre di conoscere molto bene i genitori naturali Questo ragazzo adottato alla nascita non sapeva chi fossero i genitori naturali, anche se li conosceva molto bene in realtà. Ecco chi erano..

Nathan Boos è cresciuto sapendo che era stato adottato alla nascita da quelli che lui, ovviamente, chiamava mamma e papà. I suoi genitori adottivi conoscevano benissimo i nomi della madre e del padre biologici, ma non ne avevano mai parlato con lui, fino a quando Nathan non ha scoperto che in realtà lui li conosceva da anni.

Per tutta l’infanzia Nathan Boos è cresciuto come tutti gli altri bambini. Era felice, amava la sua famiglia e non poteva chiedere niente di meglio alla vita. Non sapeva chi fossero i suoi veri genitori, i suoi parenti di sangue, ma quando era piccolo non era importante. I genitori biologici avevano preso la difficile decisione di darlo in adozione perché all’epoca erano troppo giovani. Non potevano permettersi di crescere un bambino, non potevano fornirgli nemmeno le cose di base necessarie. È stata la stessa mamma biologico a scegliere i genitori adottivi che si sarebbero presi cura di lui. Erano dei cugini lontani che vivevano in una città vicina.

Passarono gli anni e Nathan Boos divenne grande. Di professione faceva il camionista. Lavorava per un’azienda con sede a Chippewa Falls, Wisconsin. Era il 2018 quando la mamma adottiva scoprì che suo figlio era amico su Facebook del suo padre biologico.

Decise di parlarne con il figlio, raccontandogli di quella scoperta e chiedendogli di scorrere la lista degli amici sul social network fino a indicargli il nome del padre apparso sullo schermo. Nathan cominciò a fissare quella foto e quel nome e rimase senza parlare per un po’.

Nathan aveva trascorso gli ultimi della sua vita vicino al suo padre naturale e non lo sapeva. Lo conosceva bene, lo aveva avuto accanto per tutto questo tempo e lui non lo sapeva.

Di sicuro una scoperta scioccante per tutti, ma ora può recuperare il tempo perduto e conoscere la sua famiglia naturale!