La comunità è in lutto per la perdita della donna

Adrianna Monno è morta. Non ce l’ha fatta la donna coinvolta in un incidente stradale a San Rocco, in provincia di Lodi, in Lombardia, mentre si trovava in moto insieme al marito. Le condizioni dell’uomo sarebbero molto gravi. A nulla sono valsi i soccorsi, subito intervenuti nel tentativo di aiutare le persone coinvolte nelo schianto.

Nella notte del 21 agosto un terribile incidente stradale ha sconvolto la comunità del lodigiano. La donna di 48 anni è morta mentre si trovava in sella alla moto guidata dal marito, Danilo Siboni di 51 anni. L’uomo si trova ancora ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Policlinico San Matteo di Pavia.

La coppia viaggiava a bordo della loro motocicletta, un chopper, all’ingresso di San Rocco al Porto, in provincia di Lodi, come riportato dalla stampa locale, che ricorda che la coppia si era sposata solo un mese fa, sempre in sella all’amata moto.

La coppia risiedeva a San Rocco al Porto e proprio un mese fa qui le due vittime dell’incidente si erano promesse amore eterno. Non si sa cosa sia successo, gli agenti devono ancora ricostruire le dinamiche dell’incidente.

Pare che nessuno fosse presente al momento del terribile schianto nel quale la donna di 48 anni ha perso la vita. Ci sarebbero però delle telecamere di sorveglianza, le cui immagini sono al momento al vaglio delle forze dell’ordine che devono capire come sia potuto accadere.

Adrianna Monno è morta, a nulla sono valsi i tentativi di soccorso

I sanitari del 118 hanno raggiunto immediatamente da Piacenza, a bordo di un’automedica, il luogo dell’incidente. E hanno tentato di rianimare la donna sul posto, ma per lei non c’era nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente anche un’eliambulanza, giunta da Brescia, e i Carabinieri della Compagnia di Codogno giunti con diverse pattuglie.