Era la presidente della casa editrice di Harry Potter Adrienne Vaughan, deceduta ad Amalfi in seguito a un incidente nautico, nella giornata di giovedì 3 agosto 2023. La barca sulla quale si trovava in vacanza è andata a scontrarsi in mare contro un veliero. Per la donna di 44 anni, manager di Bloomsbury USA, non c’è stato niente da fare.

La donna di 45 anni era in vacanza in Costiera Amalfitana. Si trovava a bordo di un motoscafo insieme alla sua famiglia. L’imbarcazione, improvvisamente, è andata a scontrarsi contro un’imbarcazione a forma di veliero.

Sull’altra barca c’erano un’ottantina di persone che stavano festeggiando in mare un matrimonio. Non si sa bene come sia potuto accadere, ma a causa dell’impatto la donna americana è stata sbalzata in mare, finendo nel vortice dell’elica dell’imbarcazione.

A causa delle ferite multiple su tutto il corpo, per la turista americana di 45 anni non c’è stato niente da fare. Anche il marito della donna è rimasto lesionato a un arto durante l’urto con il veliero.

I due figli, invece, sarebbero illesi, mentre avrebbe riportato ferite solo lievi lo skipper dell’imbarcazione che la famiglia statunitense aveva noleggiato. L’uomo si trova ricoverato in ospedale a Castiglione di Ravello.

La famiglia di Adrienne Vaughan era da qualche giorno in Italia, dove aveva scelto di trascorrere le sue vacanze estive. Mercoledì la donna, con il marito e i figli, avevano visitato Roma, per poi dirigersi in Costiera Amalfitana.

I genitori avevano noleggiato un motoscafo con skipper a Nerano per una gita in mare. Intorno alle 18.30 di giovedì 3 agosto, di fronte al Fiordo di Furore, il motoscafo ha avuto un incidente con un veliero turistico. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di salvarle la vita. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 e l’elisoccorso, ma anche i Carabinieri della Compagnia locale. Tutta la Costiera Amalfitana si stringe alla famiglia della donna americana scomparsa.