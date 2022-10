Si continua a indagare sul caso dell’aereo caduto a Curtatone, in provincia di Mantova, in Lombardia. La giovane mamma Francesca Pippa ha perso la vita dopo che il velivolo è precipitato. L’ipotesi più accreditata è quella di un errore commesso dal pilota in fase di manovra, che poi ha perso il controllo del piccolo Cessna, che è finito al suolo.

Sull’aereo c’erano quattro persone: il pilota e tre amici. La donna di 34 anni, mamma di un bambino piccolo, è l’unica che non è sopravvissuta, mentre altre due persone sono gravi in ospedale e uno ha escoriazioni lievi ma non riesce a raccontare quanto accaduto.

Era il primo pomeriggio e le condizioni meteo erano perfette per volare. Gli occupanti erano saliti sul mezzo intorno a mezzogiorno. Francesca, mamma di 34 anni, era con il marito Valentino Mosca, che le aveva regalato quell’esperienza. Con loro la sorella di lui, Carla Mosca di 48 anni, e il pilota, Marco Bonafini di 39 anni.

Il pilota aveva noleggiato l’aereo per una gita con gli amici: lui stava per ottenere il brevetto da pilota e aveva bisogno di un po’ di ore di volo effettive. Dopo essere partito in direzione Nord, per sorvolare l’Alto Garda, mentre tornava all’Aero Club di Mantova, in frazione Ponteventuno di Curtatone, il pilota ha perso il controllo del mezzo.

In fase di atterraggio improvvisamente ha ripreso quota, ma poco dopo finisce il suo volo in un campo coltivato poco distante. Un motociclista, vedendo la scena, ha dato subito l’allarme. Per Francesca non c’era nulla da fare. Il marito, invece, è uscito quasi illeso.

Aereo caduto a Curtatone: la giovane mamma lascia il marito, con lei sul mezzo, e un figlio piccolissimo

Il Cessna era vecchio, ma era stato revisionato da poco. Il pilota era socio da un mese ed era stato affiancato da un pilota. L’Agenzia nazionale della sicurezza in volo dovrà avviare un’indagine per capire cosa è successo e lo stesso stanno facendo i Carabinieri.

Il viaggio in aereo era un regalo che Valentino Mosca aveva fatto alla moglie Francesca. Avevano da poco festeggiato il secondo anniversario di matrimonio. L’ultimo regalo che lui gli ha fatto.