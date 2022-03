Tragedia nei cieli del paese orientale, per un aereo precipitato in Cina con 132 persone a bordo. Non si conosce ancora il bilancio delle vittime, anche se le speranze di salvare qualcuno sono pochissime. Il velivolo della China Easter Airline, che era partito da Kunming ed era diretto a Guangzhou, si è schiantato al suolo verticalmente.

Un aereo Boeing 737 della compagnia China Eastern Arlines è precipitato al suolo nella regione del Guagxi, nel sud della Cina. Un grosso incendio era ben visibile nelle montagne della zona: a bordo c’erano 132 persone, 123 passeggerei e 9 membri dell’equipaggio.

I soccorritori hanno prontamente raggiunto il luogo dello schianto del velivolo. Alcune immagini mostrano la caduta in verticale al suolo, con una velocità di discesa superiore a 9400 metri al minuto. Non si conosce ancora il bilancio delle vittime e dei feriti.

Xi Jinping, presidente cinese, ha detto che il paese sta mettendo in campo tutti gli sforzi possibili per poter effettuare le ricerche e per soccorrere eventuali persone rimaste ferite durante il terribile schianto. Il presidente ha anche detto di essere scioccato per l’accaduto.

Il volo MU5735 era partito da Kunming ed era diretto a Guangzhou. Aveva lasciato l’aeroporto di partenza alle 13.11 ora locale, mentre l’ultimo rilevamento del volo porta l’orario delle 14.22, ora locale, a un’altezza di 3225 piedi e una velocità di 376 nodi.

Lo schianto al suolo ha avuto luogo, dunque, un’ora dopo il decollo. L’atterraggio era previsto poco dopo, alle 15.05. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente aereo. Si sa solo che la caduta è avvenuta verticalmente al suolo, a più di 9400 metri al minuto.

La scatola nera potrà chiarire la dinamica del terribile incidente che ha sconvolto in queste ore tutta la Cina, in apprensione per le sorti dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio.