Recuperato il relitto dell’aereo scomparso in Nepal. Dopo il suo decollo ha fatto improvvisamente perdere le tracce. Mentre le autorità indagano per capire cosa possa essere successo durante il volo, intanto è notizia di queste ore che i cadaveri di 14 persone che erano a bordo del mezzo sono stati già recuperati e sono in corso le procedure di identificazione.

Fonte foto da Pixabay

I soccorritori hanno trovato il relitto dell’aereo passeggeri che è scomparso nel nulla in Nepal. A bordo c’erano 22 persone, ma non sappiamo ancora se ci sono dei superstiti. Intanto le autorità hanno rinvenuto 14 cadaveri che dovranno essere riconosciuti.

Un portavoce dell’esercito del paese, Narayan Silwal, su Twitter ha condiviso una foto del relitto dell’aereo, precipitato di fianco di una montagna.

Una squadra di soccorso ha localizzato il relitto dell’aereo e ha condiviso una foto.

L’aereo con numero di targa 9N-AET è stato individuato dai soccorritori. A bordo c’erano 19 passeggeri, tra cui anche due tedeschi. Insieme a loro anche tre membri dell’equipaggio. II luogo dell’incidente è dell’area Sanosware a Thasang, nella regione del Mustang.

Il bimotore Twin Otter ha preso il volo dalla città di Pokhara, nella regione centro occidentale del Nepal. Erano le ore 9.55 di domenica 29 maggio 2022 (le 6.10 in Italia) quando ha fatto completamente perdere il contatto radio e le tracce. Poi la scoperta del relitto.

Aereo scomparso in Nepal, si indaga per capire le dinamiche dell’incidente aereo

Il relitto si trova a un’altitudine di 3.800-4.000 metri, in una zona difficile da raggiungere, come hanno detto le autorità locali. Non conosciamo i dettagli in merito alle possibili cause dell’incidente aereo.

