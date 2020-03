Aggiornamenti sul funerale di Ugo Russo, il 15enne ucciso a Napoli Ugo Russo, il 15enne ucciso a Napoli. Cambiamenti sul suo funerale e perché è stata richiesta l'autopsia. Ecco cosa gli inquirenti vogliono capire con precisione...

Oggi, domenica 8 marzo si sarebbero dovuti svolgere i funerali di Ugo Russo, il quindicenne ucciso a Napoli da un giovane carabiniere. Il ragazzo ha tentato di rapinare l’agente con una pistola giocattolo e per difendersi, convinto che il rapinatore avesse caricato il colpo in canna, il carabiniere ha aperto il fuoco. Per Ugo Russo non c’è stato nulla da fare.

La celebrazione funebre è stata rimandata a domani, 9 marzo, alle ore 9:00 e verrà celebrata nella chiesa di Santa Maria ad Ogni Bene dei Sette Dolori, nei Quartieri Spagnoli.

Il corpo senza vita del quindicenne, è stato sottoposto all’esame autoptico, durato più di 5 ore. Adesso è stato restituito alla sua famiglia, che potrà dargli l’ultimo addio.

I risultati dell’autopsia non sono ancora stati resi noti. Ciò che si sa fino ad ora, è che il carabiniere, quando ha sparato, ha colpito con due proiettili Ugo Russo, uno al petto e uno alla testa. Colpi che sono risultati fatali.

Le forze dell’ordine, con l’autopsia, vogliono capire se la testimonianza del complice, un ragazzo 17 anni che guidava il motorino sul quale era anche Ugo Russo, sia vera. Ha affermato che il carabiniere avrebbe sparato verso il quindicenne, il secondo colpo, mentre stava scappando. Alle spalle.

Il rapinatore complice è in stato di fermo ed accusato di tentata rapina, mentre il giovane carabiniere di 23 anni, è accusato di omicidio volontario.

Nelle prossime ore verranno divulgati gli aggiornamenti riguardo i risultati dell’esame autoptico e la verità su come sia andata quella rapina, nella notte tra il 29 e il 1 marzo.

Ugo Russo ha puntato una pistola, poi rilevatasi giocattolo, al giovane agente fuori servizio, che era tornato a casa e in quel momento si trovava in macchina con la sua fidanzata, pretendendo che gli consegnasse l’orologio Rolex che aveva al polso.

Notizia in fase di aggiornamento.