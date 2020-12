Aggiornamento su Berlusconi: “Seri problemi cardiologici”

Silvio Berlusconi ha problemi cardiologici seri. Lo affermano i difensori legali nelle cartelle cliniche presentate alla seconda sezione penale del Tribunale di Roma, in cui si tiene uno dei processi Ruby Ter, che vede l’ex Premier imputato per corruzione.

Silvio Berlusconi: i giudici accolgono la domanda dei difensori

L’impedimento legittimo chiesto dall’avvocato Francesco Coppi, difensore dell’84enne, ha trovato accoglimento dai giudici. Che hanno evidenziato come dalle cartelle cliniche presentate alla loro attenzione emergano seri problemi cardiologici. Di conseguenza, hanno disposto lo slittamento del procedimento per via delle sue condizioni di salute.

Discussa la posizione di Mariano Apicella

Con il leader di Forza Italia, in questo rivolo del procedimento, è discussa la posizione di Mariano Apicella. Il fine è stabilire se ci siano i presupposti per la presunta corruzione in merito alla falsa testimonianza relativa ai party organizzati ad Arcore.

Secondo la tesi dell’accusa, in cambio della sua falsa testimonianza sui fatti incriminati, il cantante napoletano avrebbe ricevuto una somma pari a 157 mila euro. Inoltre, i magistrati hanno respinto la richiesta del pubblico ministero Roberto Felici di stralciare dal processo la posizione di Apicella, asserendo che le due posizioni sono strettamente intrecciate.

In un altro filone del processo Ruby Ter, quello di Milano, uno dei rappresentanti legali di Silvio Berlusconi, l’Avv. Federico Cecconi, aveva spiegato, lo scorso 30 novembre, senza chiedere legittimo impedimento, che le condizioni di Berlusconi, ricoverato nel mese di settembre per il Covid 19 e poi guarito, avevano avuto una forma ulteriore di ingravescenza, ovverosia di peggioramento, rispetto ad un iter di miglioramento che si era in precedenza registrato e per tale motivi i medici che si occupano di lui gli avevano suggerito di non svolgere attività, di non muoversi. In sostanza, il riposo assoluto domiciliare.

Berlusconi: le condizioni di salute

La domanda avanzata dalla squadra legale di Silvio Berlusconi per il rinvio del procedimento relativo a Ruby Ter, dalle cartelle cliniche, è stata accolta dai giudici competenti per accertati seri problemi cardiologici.