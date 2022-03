La città di Palermo è in lutto per Agostino Corrao morto a 21 anni a causa di un terribile incidente stradale. L’ennesima morte sulla strada per una persona giovane, l’ennesima sulle strade della Sicilia. Il giovane ragazzo è morto in seguito alle ferite riportate in seguito a uno schianto con la sua auto nel quartiere palermitano di Borgo Nuovo.

Il Giornale di Sicilia racconta che il ragazzo di 21 anni era alla guida della sua Fiat Uno Bianca, quando all’improvviso si è schiantata contro il palo di un tram. Sono in corso gli accertamenti per capire le cause che hanno portato alla grave tragedia che ha sconvolto il capoluogo siciliano.

Agostino Corrao si trovava nel quartiere palermitano di Borgo Nuovo, quando, forse dopo aver perso il controllo del mezzo, la sua auto ha colpito in pieno un palo della linea dei mezzi pubblici su rotaia di Palermo, in largo Mauro De Mauro.

L’impatto violento ha avuto luogo alal’1 di notte. L’auto è stata sequestrata e le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per capire le reali dinamiche dell’incidente. Secondo le prime informazioni, pare che nessun altro mezzo è stato coinvolto nell’incidente in zona di Via Castellana.

Il pm dovrà anche decidere se disporre o meno l’autopsia sul corpo del giovane. I famigliari non hanno ancora notizie sulla riconsegna della salma, che si trova presso il centro di Medicina legale del Policlinico di Palermo, in attesa di poter fare i funerali.

Agostino Corrao morto a 21 anni, lascia moglie e figli

Agostino Corrao lascia la moglie e tre figli piccoli, che ora dovranno vivere senza di lui. Tutta la comunità si stringe al lutto della famiglia per la grave perdita.

La morte di Corrao, per il quale si attende anche l’esito degli esami tossicologici sull’eventuale assunzione di alcol e droghe, è la quarta vittima d’incidente stradale in zona da inizio 2022.