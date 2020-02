Agrigento, bimba ingoia una monetina Bambina ingoia una monetina, medici vista la situazione pensano al trasferimento, ma alla fine ecco cosa è accaduto..

Una vicenda davvero incredibile è avvenuta nei giorni scorsi a Racalmuto, in provincia di Agrigento, dove una bimba di soli tre anni è stata salvata per miracolo, dai medici. Aveva ingoiato una monetina da venti centesimi e stava per perdere la vita. La madre l’ha portata subito in ospedale ed i dottori con un tentativo in extremis sono riusciti a salvarla.

Un evento incredibile, che poteva trasformarsi in tragedia, ma che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi, grazie al tempestivo intervento dell’endoscopista.

In base alle informazioni che sono venute fuori, la piccola di soli tre anni, era in macchina con la madre ed all’improvviso ha trovato la monetina.

Involontariamente, l’ha ingoiata e sin da subito ha iniziato ad avere difficoltà respiratorie ed infatti la madre se ne è subito resa conto ed è andata nel panico.

L’ha portata d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ed in un primo momento i medici, volevano trasferirla all’ospedale di Palermo.

Alla fine, però, hanno deciso di fare un disperato tentativo. Il primario di pediatria Giuseppe Gramaglia, insieme all’endoscopista e la rianimatrice Rosalinda Reina, hanno deciso di portare la bimba in sala operatoria e grazie ad una pinza, hanno tirato fuori la monetina dal corpo della piccola.

Per fortuna l’intervento è andato alla grande e tutti ne sono rimasti soddisfatti. I dottori sono riusciti nel loro obiettivo e la bambina, infatti è riuscita a sopravvivere.

I genitori hanno subito ringraziato tutta l’equipe per aver fatto il possibile per salvarla e perché il loro intervento è riuscito alla grande. La bimba è già stata dimessa ed è potuta tornare a casa con tutti i suoi familiari, che sono al settimo cielo per come si è concluso l’evento.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda davvero incredibile.

Potete leggere anche: Dopo un incidente, deve scegliere se salvare il bambino che ha in grembo o la sua gamba